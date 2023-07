Mentora diz que mentalidade vem antes de estratégia

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de julho de 2023.

Escritora do Livro ‘Como criar o seu negócio do zero’, pela Harper Collins, uma das maiores editoras do mundo, Camila Vidal explica que a estratégia de negócios vem depois da mudança de mentalidade da mulher. Durante eventos em Lisboa e Paris, a empresária e líder da comunidade Moving Girls, Camila Vidal reuniu em parceria com Ana Lisboa, líder do movimento Feminino Moderno, centenas de mulheres de 9 países para falar sobre mentalidade feminina, sucesso nos negócios e empreendedorismo.

Os encontros são resultado de um trabalho no digital, onde mais de 30 mil alunas em mais de 70 países estão engajadas com foco no desenvolvimento pessoal e profissional. Em apenas um dos eventos, participaram mais de 180 mulheres de países diferentes como Brasil, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Suíça, Itália e Angola.

“Estiveram conosco mulheres de variadas faixas etárias (23 a 70 anos) e classes sociais. Temos notícias de que foram os primeiros eventos de Mentalidade Feminina da Europa”, conta Vidal. De acordo com Camila, existem muitas mulheres pelo mundo que estão a um passo de construírem novas realidades a partir do empreendedorismo, mas precisam apenas de líderes que as mostrem o caminho.

“É preciso que essa mulher aprenda a pensar apenas na evolução própria, no trabalho, numa vida abundante e cultive pensamentos que a fortaleçam. A estratégia progride com o fortalecimento da mente e da percepção dessa mulher se sentir merecedora para colher os frutos do próprio trabalho”, afirma a mentora de empresárias e empreendedoras.

A especialista em construção de negócios no ambiente digital, mentora de empreendedorismo, já fez parceria com a empresária e influencer Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. “Ela escreveu o prefácio do nosso livro e também recebemos um convite especial para gerar conteúdos de empreendedorismo feminino no perfil do @bocacompany”, diz Camila.

A Moving Girls ®️ é uma plataforma e comunidade, totalmente digital, que através de conteúdo, educação, informação e treinamentos incentiva, promove e direciona empreendedoras a construírem suas próprias histórias e negócios. A comunidade é composta por mulheres empreendedoras, empresárias e líderes que buscam através da internet e empreendedorismo mudar a própria realidade, ajudar pessoas e prosperar nas finanças durante o processo.

Fundada em 2018, a Moving Girls une mulheres que se apoiam e podem contar umas com as outras. A comunidade de mulheres liderada por Camila Vidal compartilha informações e conhecimento no perfil @movinggirls.