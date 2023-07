Sicredi CE é a primeira em “Gestão Ambidestra” no Nordeste

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de julho de 2023.

A Sicredi Ceará é a primeira cooperativa financeira do Nordeste a avançar em “Gestão Ambidestra: resultado e propósito”. O projeto iniciado em abril, é fruto de uma parceria com o Instituto Fenasbac, consultoria vinculada à Fenasbac (Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central), especializada em projetos de modelo de gestão, inteligência operacional, governança e finanças sustentáveis.

A iniciativa deve fortalecer uma cultura em que resultado financeiro e impacto social caminham de mãos dadas. Cooperativa do segmento financeiro, a Sicredi Ceará possui uma trajetória de 30 anos, que começou no meio médico e, em 2017, abriu para livre adesão e hoje soma mais de 30 mil associados.

A “Gestão Ambidestra: resultado e propósito”, é um modelo criado por Lucila Simão, CEO do Instituto Fenasbac, e que antes não existia no país, para as cooperativas financeiras que buscam contribuir para o desenvolvimento de todos os envolvidos no negócio, incluindo as comunidades em que atuam. “Muitas cooperativas se afastaram dessa essência, mas com o novo modelo de gestão, podem fazer resultado e propósito caminharem juntos”, explica Lucila.

Eduardo Demes, diretor-executivo da Sicredi Ceará, acredita na sinergia entre a Gestão Ambidestra e o cooperativismo financeiro e que pode ser estratégico para se destacar no mercado.

“Eu vejo muita sinergia com o cooperativismo. Na realidade, eu encaro a Gestão Ambidestra como uma nova forma de se adaptar ao que está no mercado e de chamar a atenção do público mais jovem, mostrando que eu tenho um propósito”, afirma Demes.

O Dia Internacional das Cooperativas foi celebrado no sábado, 1º de julho. A data foi proclamada oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1995, ano do centenário da ACI (Aliança Cooperativa Internacional).

Gestão Ambidestra no Cooperativismo Financeiro

Simão explica que a “Gestão Ambidestra: resultado e propósito” é um modelo de gestão criado em 2019 para atender aos anseios e necessidades do cooperativismo financeiro.

“As cooperativas financeiras nascem de um propósito e, claro, precisam gerar resultados financeiros. Mas se negligenciam o propósito, se tornam bancos. Muitas cooperativas hoje se afastaram da sua essência, priorizando apenas o retorno de capital”, observa.

Para Simão, a Gestão Ambidestra para o cooperativismo financeiro não é uma gestão apenas por propósito, tampouco resultado por resultado, mas fazer as “duas mãos” atuarem com a mesma desenvoltura. “O resultado é necessário, mas ele precisa caminhar junto à essência do cooperativismo”, conclui.

Sobre a Sicredi Ceará

É uma instituição financeira cooperativa com mais de 34 mil associados e presente em todo o estado do Ceará. Atua com a saúde financeira dos associados, além de ter o objetivo de auxiliar positivamente a comunidade e promover a educação financeira por meio de um atendimento mais próximo e humano.

Para mais informações sobre a Sicredi Ceará, basta acessar o site oficial https://www.sicredi.com.br/coop/ceara/