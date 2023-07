Palpite da rodada: Cuiabá ou São Paulo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 19 de julho de 2023.

O Cuiabá entra em campo nesta rodada com expectativas de manter a boa fase já que não perde a três jogos, sendo 2 vitórias e 1 empate.

No próximo sábado, dia 22 de julho de 2023, às 18h30 (horário de Brasília), teremos um grande jogo entre Cuiabá e São Paulo pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Essa partida será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Nos históricos de confronto diretos mais recentes entre as equipes, o São Paulo venceu 2 jogos e 3 partidas terminaram em empate.

Cuiabá

O Cuiabá entra em campo nesta rodada com expectativas de manter a boa fase já que não perde a três jogos, sendo 2 vitórias e 1 empate. A equipe está ocupando a décima terceira posição na tabela de classificação do campeonato, e mesmo com suas limitações está realizando uma grande campanha até aqui. O Atacante Deyverson é um dos responsáveis direto pelo bom momento do time. O jogador marcou 6 gols em 14 jogos, se tornando o destaque do clube.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Iury Castilho (Wellington Silva) e Deyverson.

São Paulo

O São Paulo vive um ótimo momento sob o comando do técnico Dorival Junior. A equipe tricolor está a 6 jogos seguidos sem perder, sendo 5 vitórias e 1 empate, dentro de todas as competições que está participando. Recentemente o São Paulo conseguiu contundentemente a classificação na Copa do Brasil vencendo o Palmeiras nos dois jogos, além de avançar também na Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão a equipe venceu 3 dos últimos 5 jogos, além de 1 empate e 1 derrota. Fora de casa no campeonato o São Paulo não joga bem a 5 rodadas, são 3 empates e 2 derrotas.

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Quem vencerá essa partida? Dê aqui o seu palpite

Análise de jogo:

O Cuiabá está há 3 jogos sem perder e entra confiante em seus domínios para receber o São Paulo que há 6 partidas, também não sabe o que é ser derrotado. A promessa para essa partida é de um grande jogo. Embora o São Paulo não venha fazendo uma boa campanha quando joga na condição de visitante, a equipe parece estar embalada e chega com força para esse confronto. Acreditamos que nesse jogo possa ocorrer 2 ou mais gols. Se você investir R$ 100,00 pode ter um retorno de R$266,00. Que tal fazer a sua aposta hoje?

Clique no link abaixo:

Cadastre agora para dar seu palpite