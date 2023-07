Brightcove forma parceria estratégica com PubMatic para promover seu serviço de monetização de anúncios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

A Brightcove (Nasdaq: BCOV), a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo, anunciou hoje que firmou um acordo estratégico com a PubMatic (Nasdaq: PUBM), uma empresa de tecnologia independente que fornece a cadeia de suprimentos de publicidade digital do futuro. A parceria combina as soluções de publicidade programática da PubMatic com a plataforma de vídeo inovadora da Brightcove para melhorar e incrementar a demanda pelo recém-lançado Brightcove Ad Monetization, um serviço projetado para ajudar as empresas de mídia a monetizar melhor seu conteúdo.

A integração da PubMatic pela Brightcove em seu mercado vai aperfeiçoar a solução de vídeo da empresa para organizações de mídia e editores que buscam maximizar sua receita de publicidade, simplificar suas operações e expandir seus negócios.

“Na Brightcove, sempre estamos procurando maneiras de fornecer valor extra aos nossos clientes e ajudá-los a monetizar seu conteúdo de vídeo. Queremos que eles possam se concentrar na criação de seu conteúdo enquanto fazemos o trabalho pesado para garantir a combinação ideal entre parceiros de monetização”, compartilhou Michael Dorf, vice-presidente de Operações Globais de Publicidade da Brightcove. “A PubMatic é líder no mercado com soluções de otimização da rota de fornecimento e inovações como o Activate, que abre novas oportunidades de receita para os editores.”

“Mal podemos esperar para nos conectar com o extenso portfólio de clientes de mídia da Brightcove com o objetivo de oferecer soluções de publicidade premium que os ajudarão a gerar resultados de negócios”, disse Meghan Jacobi, diretora de Parcerias OTT da PubMatic. “Esta integração fornece aos editores novas fontes de demanda exclusivas por meio do Activate e soluções para gerenciar e monetizar seu conteúdo de vídeo para obter o máximo de receita. Por meio da combinação de nossas plataformas, também podemos fornecer aos editores informações mais profundas sobre seu público e dados valiosos sobre o desempenho de sua estratégia de publicidade.”

Esta última parceria reforça o compromisso da Brightcove em estabelecer relacionamentos com as plataformas de publicidade mais proeminentes do setor em nome de seus clientes para fornecer uma experiência fluida que elimina os principais desafios de monetização de conteúdo de vídeo. Algumas das empresas que aproveitam o serviço de monetização de anúncios da Brightcove são: Atlanta Black Star, Buckeye Broadband, Cricket Australia, TVB e WINK News.

Para mais informações, acesse Brightcove.com.

Sobre a PubMatic



A PubMatic é uma empresa de tecnologia independente que maximiza o valor do cliente ao fornecer a cadeia de suprimentos de publicidade digital do futuro. A plataforma de venda da PubMatic capacita os principais criadores de conteúdo digital do mundo na internet aberta a controlar o acesso a seu inventário e aumentar a monetização, permitindo que os profissionais de marketing gerem retorno sobre o investimento e alcancem públicos-alvo em formatos e dispositivos de anúncios. Desde 2006, a abordagem baseada em infraestrutura da PubMatic permitiu o processamento eficiente e a utilização de dados em tempo real. Ao oferecer inovação programática escalável e flexível, a PubMatic melhora os resultados para seus clientes enquanto defende uma cadeia de fornecimento de publicidade digital vibrante e transparente.

Sobre a Brightcove Inc.



A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para estimular uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Presente em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove permite que as empresas vendam aos clientes com mais eficiência, que os líderes de mídia transmitam e monetizem conteúdo de forma mais confiável e que todas as organizações se comuniquem com os membros da equipe de forma mais eficiente. Com dois prêmios Emmy® de tecnologia e engenharia por inovação, tempo de atividade consistentemente líder do setor e escalabilidade incomparável, nós continuamente expandimos os limites do que o vídeo pode fazer. Siga no LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Acesse www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230720969669/pt/

Contato:

Imprensa:

Brightcove



Joseph Nuñez, diretor global de Comunicações e Relações Públicas

[email protected]

PubMatic



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE