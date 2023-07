Inteligência de dados impulsiona o setor de construção civil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

A Sondagem da Indústria da Construção, divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) no final de junho, revela que a indústria da construção civil aumentou sua capacidade operacional e está empregando mais no Brasil. Segundo a pesquisa, o índice de evolução do nível de número de empregados da construção chegou a 50,7 pontos em maio, acima do percentual registrado em igual período do ano passado (48,9 pontos) e superior a abril deste ano (50 pontos).

De acordo com a CNI “a alta chama a atenção por estar acima da média histórica para o período, já que maio é um mês de queda no emprego, com média de 45,1 pontos”. O balanço destaca que os resultados acima da linha divisória de 50 pontos demonstram o avanço do emprego e abaixo indicam queda.

Segundo Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics – plataforma de inteligência de dados com foco no setor da construção civil -, os dados mostram o potencial do setor, que pode ser impulsionado ainda mais com a evolução da inteligência de dados na construção civil. “O Brasil se destaca no cenário global graças à Lei de Acesso à Informação, que possibilita o acesso a dados para a construção civil. Como resultado, a tecnologia está transformando a forma como a indústria toma decisões estratégicas”, afirma.

De modo geral, a IA (Inteligência Artificial) poderá contribuir em mais de US$ 15,7 trilhões (R$ 75,35 trilhões) para a economia global até 2030, conforme uma análise realizada pela PwC (PricewaterhouseCoopers), a pedido da Microsoft. Trata-se de um avanço de aproximadamente 4,4% em relação à data de realização da pesquisa.

O empresário explica que a inteligência de dados fornece informações para as empresas, incluindo todos os projetos disponíveis e as principais tendências de mercado, e torna possível prever a localização de futuras construções antes mesmo do início dos projetos, além da possibilidade de acompanhar as fases de obra de cada um dos canteiros Brasileiros.

A título de exemplo, Bichoff conta que a Hoff leva a tecnologia da big data para indústrias, construtoras e incorporadoras: “Com sua plataforma de inteligência de dados, a Hoff atende grandes indústrias do setor, fornecendo insights, a fim de possibilitar a tomada decisões informadas e assertivas”, reporta. A empresa administra um banco de acompanhamento de atividades da construção civil, com mais de 60 milhões de registros, a fim de entregar informações essenciais para os negócios, impulsionar a eficiência operacional e a tomada de decisões estratégicas.

Janaine Nascimento, CEO da Hoff Analytics, ressalta que a transformação digital proporciona uma nova visão do mercado às empresas da construção civil, ajudando-as a tomar decisões estratégicas mais embasadas. “A inovação promete trazer ainda mais avanços tecnológicos para a indústria, promovendo um futuro promissor para o setor da construção civil”, conclui.

