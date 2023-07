Quantfury começa a pagar taxa de juros do Federal Reserve mais 50 pontos de base em dinheiro disponível instantaneamente em USD e stablecoins de USD

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

A Quantfury Trading Limited (“Quantfury”), uma corretora internacional de diversos ativos, anunciou que, a partir de hoje, os clientes irão ganhar 5,75% em USD e stablecoins de USD sobre saldos de caixa disponíveis instantaneamente.

Ao contrário de outras corretoras e plataformas de negociação, a Quantfury paga juros diariamente, com base no principal indicador econômico e diretamente aos saldos da conta do cliente, eliminando quaisquer restrições ou programas especiais, e permitindo que o dinheiro esteja disponível instantaneamente. Além disto, a taxa de juros da Quantfury paga aos saldos de caixa representa um mecanismo transparente para proteger os fundos dos clientes contra a inflação todo o mês.

O Diretor Executivo da Quantfury Trading, Ali Pourdad, comentou: “Temos o prazer de oferecer outra inovação aos clientes da Quantfury como um modo de proteger seus saldos de caixa instantaneamente disponíveis contra depreciação, continuando a tração de condições incomparáveis no campo de negociação e investimento.”

A Quantfury Trading é uma corretora totalmente regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas. Também mantém uma licença de custodiante de carteira digital sob a Lei DARE. A corretora Quantfury oferece as melhores condições de negociação para operadores de varejo ao redor do mundo. O modelo de negócios da Quantfury visa monetizar o fluxo comercial de varejo, ao desenvolver estratégias comerciais quantitativas proprietárias de classe mundial.

Sobre a Quantfury

A Quantfury é uma corretora internacional que oferece negociação sem comissões e investimentos com preçosàvista em tempo real de bolsas globais e criptográficas. Em 2023, a Quantfury possui mais de 500.000 usuários em mais de 50 países.

Para mais informação, acesse www.quantfury.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230719470768/pt/

Contato:

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE