Smoov aposta no crescimento do mercado Wellness

20 de julho de 2023.

O mercado de Wellness, ou Bem-Estar, que reúne produtos e serviços voltados para a saúde, condicionamento físico, nutrição, aparência, sono e saúde mental, é um dos que mais cresce atualmente. Segundo relatório da McKinsey, esse setor já movimenta mais de 1,5 trilhão de dólares globalmente e deve manter um crescimento anual de 5% a 10% ao menos até 2030.

Para tornar a alimentação saudável mais acessível no dia a dia das grandes cidades, os empreendedores Leonardo Quintão e Vinícius Mastiguim criaram a Smoov. A nova marca foi lançada em abril de 2023 e já possui três lojas nas regiões da Avenida Brigadeiro Faria Lima e do bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Outras sete lojas devem ser abertas na capital paulista até 2024, e os planos de expansão da marca incluem a abertura de novas lojas pelo sistema de franquias.

Inicialmente, a principal linha de produtos da marca é de smoothies, um tipo de batida de frutas com propriedades funcionais popular nos Estados Unidos, mas ainda pouco difundida no Brasil. Na composição dos smoothies, entram os superfoods, ou superalimentos, como a chia e berries, que concentram importantes nutrientes e compostos bioativos em sua composição, como vitaminas, minerais, aminoácidos, carotenoides e flavonoides. Futuramente, a Smoov quer ampliar a linha de produtos e serviços dentro do segmento de saúde e bem-estar. “Criamos a marca para ir além das bebidas, que possam combinar conveniência, sustentabilidade e prazer”, diz Quintão.

Ambos ex-executivos de multinacionais, Quintão e Mastiguim investiram cerca de R$ 2,5 milhões na Smoov, com expectativa de retorno em até dois anos. Eles têm como sócios Georgios Frangulis e Renato Haidar, da Oakberry, empresa que foi uma das inspirações para a criação da marca, que também atuam desde o início como conselheiros da Smoov. O outro sócio da Smoov é Fabiano Zettel, empresário com experiência no mercado financeiro e dono de outros negócios no ramo de alimentos, saúde e bem-estar. “É inegável que as pessoas estão buscando cada vez mais o bem-estar físico e mental e há excelentes oportunidades para empreender neste segmento”, afirma Zettel.

Amigos de longa data, os fundadores da Smoov sempre tiveram em comum o gosto por esportes e por um estilo de vida saudável. A oportunidade de empreenderem juntos surgiu há cerca de dois anos. Eles começaram uma intensa pesquisa, que incluiria um mês de imersão no mercado americano, com visitas a diversas redes de alimentos saudáveis e smoothies, em Nova York e Miami.