Solidigm apresenta SSD PCIe de maior capacidade do mundo para armazenamento massivo de dados do núcleo à borda

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

Solidigm, líder mundial em oferecer soluções inovadoras de memória flash NAND, tem o orgulho de anunciar outra unidade de armazenamento de estado sólido (SSD) de célula de quatro níveis (QLC) para centrais de dados, o Solidigm™D5-P5336. Oferecido em capacidades de 7,68 TB a 61,44 TB, o Solidigm D5-P5336 permite armazenar até 6 vezes mais dados no mesmo espaço em comparação a uma matriz de unidade de disco rígido (HDD).1

“Cargas de trabalho modernas como IA e recursos como 5G estão remodelando com rapidez o cenário de armazenamento”, disse Greg Matson, Vice-Presidente de Planejamento Estratégico e Marketing da Solidigm. “As empresas precisam de armazenamento em mais locais que sejam baratos, capazes de armazenar grandes conjuntos de dados com eficiência e acessar dados com velocidade. O D5-P5336 oferece todos os três: valor, densidade e desempenho. Com QLC, a economia é convincente – imagine armazenar 6 vezes mais dados do que HDDs e 2 vezes mais dados do que SSDs TLC, tudo no mesmo espaço na velocidade TLC.”

Criado para lidar com grandes quantidades de dados do núcleoàborda, o desempenho de leitura do Solidigm D5-P5336 excede alguns dos mais recentes SSDs de células de nível triplo (TLC) com custo otimizado no mercado atualmente.2 Inteligência artificial (IA), aprendizagem automática (ML), redes de entrega de conteúdo, armazenamento conectadoàrede (NAS) expansível e armazenamento de objetos são todas cargas de trabalho de leitura intensiva que continuam gerando enormes volumes de dados, independentemente de onde residam.

Escalabilidade massiva e TCO aprimorado em uma gama de configurações

Com sua alta capacidade permitindo espaços de armazenamento menores, o D5-P5336 da Solidigm permite um custo total de propriedade menor e uma infraestrutura mais sustentável do que matrizes totalmente TLC, matrizes SAS HDD ou matrizes híbridas. Considere o seguinte, com base em uma implantação de solução de armazenamento de objetos de 100 PB:

Solidigm D5-P5336 Compare com: Matrizes All-TLC Matrizes All-SAS HDD Matrizes híbridas TCO reduzido em: 17% 47% 61% Energia e refrigeração reduzidas em: Até 1,25x Até 4,9x Até 6x Espaço físico de rack reduzido em: 1,9x 11,8x 14x

“Durante anos têm havido debates sobre resistência e confiabilidade de SSDs, QLC em particular, mas a Solidigm poderia ter encerrado estes debates com o D5-P5336”, observou Avery Pham, Vice-Presidente de Operações da VAST Data. “Qualquer número de aplicativos verá benefícios notáveis destas unidades de IA e aprendizagem automática para armazenamento de objetos.”

“Hoje, está claro que a principal restrição para cargas de trabalho de borda é a limitação da largura de banda em vez da latência”, disse Doug Emby, Vice-Presidente de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da Cheetah RAID Storage. “Os SSDs QLC D5-P5336 da Solidigm oferecem uma combinação impressionante de capacidade, desempenho e confiabilidade como uma solução para superar este desafio. A integração perfeita destes SSDs Solidigm QLC com os servidores de alto desempenho da Cheetah os torna altamente adequados para implantação eficiente de soluções de ponta.”

O D5-P5336 está sendo enviado agora no fator de forma E1.L com até 30,72 TB, com disponibilidade subsequente se estendendo para 61,44 TB em U.2 e E1.L ainda este ano. No primeiro semestre de 2024, a Solidigm irá enviar o fator de forma E3.S com até 30,72 TB.

Para saber mais sobre os benefícios do QLC, acesse solidigm.com/qlc. Além disto, o D5-P5336 estará em exposição no estande da Solidigm (nº 107) no Flash Memory Summit em Santa Clara, Califórnia, de 8 a 10 de agosto.

1 Capacidade total de HDD baseada em 12 compartimentos de carga frontais de 3,5” x 20 TB = 240 TB. A capacidade do HDD não leva em conta nenhum provisionamento excessivo necessário para satisfazer as necessidades de desempenho de armazenamento. Capacidade total de QLC baseada em 24 compartimentos de carga frontais U.2 x 61,44 TB D5-P5336 = 1474 TB. Max 2U U.2 com base na configuração HPE Proliant DL385, Gen 11. Compartimentos Max 2U com HDD de 3,5” baseados no design Supermicro 2U SuperServer.

2 Taxa de transferência até 34% maior do que os SSDs TLC de entrada e 20% maior do que os SSDs TLC convencionais para carga de trabalho CDN. Comparando o Solidigm™ D5-P5336 de 15,36 TB com BW de leitura de 7,5 GB/s com o Kioxia CD8-R de 15,36 TB com 5,6 GB/s como SSD TLC de entrada e com o Micron 7450 de 15,36 TB com 6,2 GB/s como SSD TLC convencional. Carga de trabalho baseada no perfil do cliente representativo. Configuração de teste: Supermicro SYS-120U-TNR, Intel(R) Xeon(R) Gold 6354. Número de CPUs: 2, Núcleos por CPU: 18 (total 36), DRAM: DDR4 – 64GB, SO: Ubuntu 20.04.5 LTS Linux 5.15.0-67-genérico. FIO 3.16.

A Solidigm é líder mundial em oferecer soluções inovadoras de memória flash NAND. A tecnologia Solidigm desbloqueia o potencial ilimitado dos dados aos clientes, que os permite fomentar o avanço humano. Com origem na venda das empresas NAND e SSD da Intel, a Solidigm se tornou uma subsidiária independente nos EUA da líder em semicondutores SK hynix em dezembro de 2021. Com sede em Rancho Cordova, Califórnia, a Solidigm é impulsionada pela criatividade de mais de 2.000 funcionários em 13 locais ao redor do mundo. Para mais informação, acesse solidigm.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn. “Solidigm” é uma marca comercial da SK hynix NAND Product Solutions Corp. (d/b/a Solidigm).

