Uberlândia-MG será sede da 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

A cidade de Uberlândia, localizada no Triângulo Mineiro, será o ponto de encontro dos amantes do esporte de arrancada. Pilotos de vários estados do Brasil já confirmaram presença na 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada 2023, que será realizada entre os dias 28 e 30 de julho, na pista do Arena Race, considerada uma das cinco melhores do Brasil. Ao todo, 23 categorias estão disponíveis para a disputa.

Na sexta-feira, 28, os portões serão abertos para o público assistir, gratuitamente, aos treinos. Os ingressos para a entrada nos dias 29 e 30 já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site: www.melproducoes.com.br.

O evento tem a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo – CBA e será realizado pela M&L Produções. A etapa conta ainda com o patrocínio da SudacreD Financiamentos e SudaseG Seguradora.

Infraestrutura para receber toda a família

O evento contará com uma grande infraestrutura para receber o público. Arquibancadas próximas à pista, praça de alimentação e muito mais. “A nossa intenção e deixar tudo preparado para que a família toda possa ver de perto o desempenho dos carros, um verdadeiro show de alta velocidade”, comenta o presidente da Comissão Nacional da Arrancada da CBA, Fábio Félix Pascoal.

O Campeonato Brasileiro de Arrancada é disputado em quatro etapas, em 2023. A primeira foi realizada, em fevereiro, no Velopark (Nova Santa Rita-RS), a segunda em maio, no Race Valley (Tremembé-SP) e a última etapa está programada para setembro, no Paraná. Para Uberlândia, a expectativa da comissão organizadora é reunir em torno de 120 pilotos de diversos estados brasileiros, além de milhares de fãs da categoria.

O Campeonato Brasileiro de Arrancada

A arrancada é um esporte extremamente popular nos Estados Unidos e já inspirou Hollywood a fazer filmes de grande sucesso, como a franquia bilionária Velozes e Furiosos.

A prova de arrancada é uma competição esportiva praticada por veículos automotores, por meio da qual automóveis e motocicletas, em condições originais ou especialmente preparados, completam um trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo partindo da imobilidade.

É comum que a velocidade dos carros ao final de uma reta de 1/8 de milha, cerca de 201 metros, aproxime-se dos 300 Km/h, completando o trajeto em apenas alguns poucos segundos, sendo necessário um paraquedas para reduzir a velocidade e auxiliar os pilotos na frenagem dos carros.

O carro mais rápido da temporada 2022 foi o GM Camaro do Gaúcho Jader Krolow na pista do Arena Race, em Uberlândia-MG, com o tempo de 4s072 @ 300km/h em 201m. O carro tem 4.000 cavalos de potência, o que equivale a mais de 50 veículos (modelo Fiat Uno), juntos.

No Brasil, a modalidade é supervisionada pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA), por intermédio da Comissão Nacional de Arrancada, Drift, Track Day, Recordes e Testes, e os eventos são realizados pela M&L Produções.

O Campeonato Brasileiro de Arrancada reúne os principais e mais velozes pilotos da categoria em uma competição de quatro etapas realizadas em quatro pistas diferentes.

Algumas das categorias previstas pelo regulamento são STANDARD, STT, TST, TO, DS, DT-A Top, DT-A Light, DT-B, DT-C, TT-A, TT-B, FLD, FLT, TS, DRAG JUNIOR, DRAG LIGHT, XTM, PROMOD e 4X4. Cada uma delas é regida pelo Regulamento Campeonato Brasileiro de Arrancada 2023.

Etapas de 2023

Etapa 1 – 24, 25 e 26/02 – Velopark (Nova Santa Rita-RS)

Etapa 2 – 19, 20 e 21/05 – Race Valley (Tremembé-SP)

Etapa 3 – 28, 29 e 30/07 – Arena Race (Uberlândia-MG)

Etapa 4 – 22, 23 e 24/09 – (PR – pista a definir)

FICHA TÉCNICA – PISTA ARENA RACE

Extensão de aceleração: 1/8 de milha ou exatos 201 metros

Área de frenagem: 400 metros

Altitude: (do nível do mar) 845 metros

Tempo de construção: 4 anos

SERVIÇO:

O quê: 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada

Quando: 28, 29 e 30 de julho de 2023

Onde: Arena Race – Uberlândia-MG

Mais informações em: https://www.cba.org.br/campeonato/home/319/campeonato-brasileiro-de-arrancada