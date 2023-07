Vitrine virtual: tecnologia potencializa vendas online de pequenos negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de julho de 2023.

Um levantamento realizado pela Contabilizei, empresa de serviços de contabilidade, obtido com exclusividade pela CNN, apontou que o Brasil teve mais de 2 milhões de novas empresas abertas no primeiro semestre de 2022. Diante deste cenário, empreendedores de diversos setores têm enfrentado desafios cada vez maiores para se destacar no mercado. Com a popularidade do comércio eletrônico, investir em estratégias de vendas online se tornou uma necessidade para empreendedores que querem oferecer um diferencial e aumentar as vendas utilizando a internet.

A vitrine virtual pode se tornar uma aliada para quem está iniciando no mercado. Por se tratar de uma página online, ela possibilita que pequenos negócios tenham disponível uma forma de apresentar produtos ou serviços de uma empresa através de uma plataforma virtual.

Conhecimento do mercado online

Antes de tudo, é preciso fazer uma análise do mundo das vendas online para entender o funcionamento do mercado virtual e isso inclui compreender o comportamento do consumidor, as tendências de mercado, a concorrência e também as estratégias de marketing digital. Sem um conhecimento prévio e sólido desses elementos, o microempreendedor pode correr o risco de não alcançar o público-alvo e de tomar decisões erradas em relação ao seu negócio.

Experiência do cliente

Uma vitrine virtual de produtos permite uma experiência de compra com mais agilidade e de maneira personalizada, o que agrega, principalmente, os negócios locais, já que, ao invés de investir recursos em uma loja virtual completa, o empreendedor se concentra em exibir seus produtos de maneira atraente para fornecer ao cliente informações específicas sobre cada item. Isso permite que os consumidores explorem e descubram os produtos de forma intuitiva, tornando a experiência de compra mais agradável e satisfatória.

Investir na experiência do cliente se tornou algo fundamental para um negócio, isso porque a tomada de decisão de compra dos consumidores está diretamente relacionada com o atendimento e experiência do usuário. Dados de uma pesquisa divulgada pela Forbes, apontam que 73% das empresas com experiência do cliente acima da média têm melhor desempenho financeiro do que seus concorrentes.

Acesso global ao mercado

Uma vitrine virtual oferece a possibilidade do empreendedor conquistar clientes em todo o mundo. Ao estabelecer uma presença online, é possível romper as barreiras geográficas e expandir o alcance do negócio, pois, assim, os consumidores acessam os produtos a qualquer momento ou horário, independentemente da localização.

Dessa forma, investir em uma vitrine virtual também se torna uma necessidade para os pequenos empreendedores que desejam sobreviver e prosperar no mundo atual dos negócios. A digitalização do comércio oferece oportunidades únicas para expandir o alcance, reduzir custos e aumentar a eficiência operacional. Empresas que abraçam essa mudança têm a chance de colher os benefícios e se destacar no mercado.