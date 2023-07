Brasileira é reconhecida nos EUA por projetos beneficentes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de julho de 2023.

A brasileira Dra. Rafaela Guarise está participando de ações na área de projetos beneficentes, além de projetos globais de saúde e negócios, em Chicago, Illinois, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Eleita líder do Movimento Mulheres do Brasil, Núcleo Chicago, a brasileira lidera projetos que beneficiam aproximadamente 10 mil mulheres brasileiras que residem na região.

Membro vitalício da Beta Gamma Sigma International Business Society, uma sociedade internacional que reconhece e honra personalidades significantes no mundo dos negócios globais, Dra. Rafaela desenvolve projetos que têm como objetivo a capacitação e inclusão da mulher brasileira no mercado de trabalho e economia americana.

Há quatro anos nos EUA, a brasileira, que trabalha com projetos globais de saúde e negócios na Sysmex, é membro em instituições credenciadas pela AACSB International – “The Association to Advance Collegiate Schools of Business”. “Trabalhar para uma empresa global que atua com tecnologias para diagnóstico em todo o mundo, além de ser um desafio enorme, foi eleita pela Forbes como a empresa mais inovadora do mundo em 2017, é gratificante”, comenta a Dra. Rafaela.

Todo esse movimento, em prol das mulheres que residem no Meio Oeste dos EUA, trabalha com a recolocação e crescimento profissional no país, desde o estudo até a continuidade de carreira e/ou abertura de empresa própria no exterior, orientação para mudança de carreira, ferramentas para aprender uma nova habilidade ou validar carreira existente, funcionamento e particularidades do mercado de trabalho (leis, educação disponível, promoção da comunidade brasileira no exterior), ênfase Brasil x Midwest, leis e regulamentos de cada estado, começando por aqueles com mais brasileiros, autonomia e independência financeira.

A BCHF (Brazilian Community Heritage Foundation), em parceria com o jornal Brazilian Times, promove anualmente o “Prêmio Notáveis ​​Brasileiros”, desde 2010. O evento de premiação acontecerá no dia 2 de setembro de 2023, em Nova York (NY), onde serão homenageados brasileiros residentes nos Estados Unidos, assim como brasileiros residentes no Brasil e em todas as partes do mundo.

O prêmio é reconhecido nacional e internacionalmente, os candidatos são escolhidos por estado e o critério a ser analisado é o nível de importância para a comunidade brasileira. Neste caso, a Dra. Rafaela Mattoso Guarise representa Illinois, com o Troféu Ouro e seus mais de 4.100 mil votos na categoria Saúde e Negócios, como imigrante com projetos diferenciados morando no país.

Recentemente a Dra. Rafaela também foi convidada pela CEO da IDL Ventur, Flavia Andrade, para trabalhar com gerenciamento de projetos e ser mentora de Startups de Tecnologia da iniciativa que busca beneficiar imigrantes e empresas em todo o mundo.