Empresa Brilliantcrypto de jogos em blockchain da COLOPL Group anuncia parceria com sete associações de classe/organizações autônomas descentralizadas mundialmente

* Por: DINO - 21 de julho de 2023.

A Brilliantcrypto, Inc. (Sede: distrito de Minato em Tóquio, CEO: Naruatsu Baba; doravante “Brilliantcrypto”) fechou parcerias com sete associações de classe/organizações autônomas descentralizadas em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230720377145/pt/

Partnership with 7 Guild/DAO Organizations Globally (Graphic: Business Wire)

Através dessas parcerias, a Brilliantcrypto, jogo sustentável com o conceito play-to-earn (jogue para ganhar), avançará ao cenário mundial chegando a territórios onde residem os usuários de muitos jogos em blockchain.

● Apresentação das parcerias

OLA GG



A OlaGG é a maior comunidade de jogos em Web3 no mercado hispânico, ostentando mais de 400 mil associados na América Latina e na Espanha.

Sua comunidade se engaja ativamente na economia da Web3 criando conteúdo, embarcando em missões e participando em torneios de jogos eletrônicos. Quando seus jogadores participam dos programas da comunidade e sobem de nível juntos, seu próprio crescimento e prosperidade aumentam.

Eles servem como uma plataforma para capacitação econômica dentro da nossa comunidade.

#SomosOLA



https://olagg.io/

Indi GG



A IndiGG é uma organização autônoma descentralizada de jogos adquirida pela Kratos Studios, que está criando vias de distribuição em mercados emergentes, começando com a Índia, para possibilitar troca de valor entre os desenvolvedores de jogos e os jogadores. A comunidade é uma coleção de várias micro comunidades de jogos com operações independentes, integrando jogadoresàWeb3. A IndiGG é a maior comunidade de jogos em Web3 do mundo, com uma presença “figital” de mais de 700 mil jogadores. No modelo da IndiGG, 70-80% dos fundos recebidos dos jogos são repassadosàcomunidade na forma de prêmios de maneira totalmente transparente. A Kratos Studios levantou $20 milhões de grandes investidores de risco, como Accel, Prosus Ventures, Nexus Venture Partners, etc. e investidores de segundo nível, como ImmutableX e Polygon.

https://indi.gg/

GuildQB



A GuildQB é uma plataforma social em Web3 que atende jogadores do GameFi e NFT (token não fungível). Desde nosso lançamento na primavera japonesa de 2022, estamos compartilhando informações sobre jogos em Web3 através da mídia social “Scholars Lab”, e também no Instagram e Twitter.

Em fevereiro de 2023, lançamos o “Kisaragi”, nossa primeira coleção de NFT, e continuamos desenvolvendo a “QB Metaverse City”, nossa plataforma de metaverso (provisória).

A GuildQB também participa de eventos físicos, com exibição no Tokyo Games Show e Blockchain Expo em 2022. Com os nossos parceiros Kyrie & Terra, nos esforçamos para aumentar a conscientização sobre os jogos em Web3.

Siga as atualizações sobre a GuildQB no Discord, onde você pode ver as mais recentes notícias e até mesmo ganhar Al rumble e moedas para usar em seguida. Nosso Discord também é um ótimo lugar para se conectar com outros jogadores e conversar sobre estratégias para jogos em Web3!

https://guildqb.com/

Samurai Guild Games



A “Samurai Guild Games” é uma associação de classe japonesa que está quebrando barreiras quantoàparticipação japonesa nos jogos em Web3. Enriquecemos as vidas dos nossos associados criando novas oportunidades de jogos centradas em jogar, ganhar, aprender e criar. #SamuraiGG

https://www.samuraiguild.games/

AvocadoDAO



A Avocado DAO é pioneira no espaço de jogos em blockchain, ostentando a maior bolsa de 2021 com a abordagem principal de integrar a próxima geração de usuários da Web3. É um coletivo composto de associados de comunidades com interesses em comum e os principais distribuidores que acreditam nos benefícios das tecnologias de blockchain e nos metaversos.

https://www.avocadodao.io/

PathDAO



A PathDAO é o principal estúdio de risco baseado no Sudeste Asiático que está construindo o futuro dos jogos. Investimos e incubamos projetos na intersecção da Web3, mídias sociais e jogos. Além disso, somos uma sociedade digital que dá as boas-vindas a todos os tipos de jogadores, independentemente da sua origem.

https://pathdao.io/

Ninja Game Guild



A Ninja Game Guild é uma associação de jogos localizada principalmente na África. Através de jogos com NFT, a associação junta Japão e África, e tem o objetivo de resolver problemas sociais. Em maio de 2023, trabalhou com grandes negócios do Japão em um evento sobre Web3 que aconteceu na Nigéria, ajudando a aproximar os negócios e participantes através de compartilhamento de informações como palestrantes e participantes. Administra a Guild, Inc., composta de associações de jogos com NFT, com o objetivo de acelerar a cooperação empresarial entre o Japão e a África.

https://twitter.com/NinjaGameGuild

Nome da empresa: Brilliantcrypto, Inc.



Sede: Tóquio, distrito de Minato, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East



Fundação: 09/11/2022



Diretor executivo: Naruatsu Baba



Site corporativo da Brilliantcrypto, Inc.: https://brypto.net

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230720377145/pt/

Contato:

<Ponto de contato para consultas da mídia sobre este comunicado à imprensa>

Representantes de RP da Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE