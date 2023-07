Marcas podem usar IA para atingir melhores resultados

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 21 de julho de 2023.

Em meados do século XX, cientistas da computação como Allen Newell, Hebert Simon e Jonh McCarthy começaram a trabalhar no desenvolvimento de programas capazes de raciocinar sobre problemas complicados e tomar decisões inteligentes. Como resultado, surgiu a IA (Inteligência Artificial), ramo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que, até então, exigiam inteligência humana.

Hoje, a IA é utilizada em todo mundo para os mais diversos fins. Exemplo disso, o ChatGPT – chatbot que usa IA, lançado pela OpenAI em 2022 – alcançou 100 milhões de usuários ativos mensais em janeiro e se tornou o aplicativo de consumo de crescimento mais rápido da história, segundo comentário do banco suíço UBS divulgado pela Forbes.

Segundo Adriano Kogachi Sá, professor e diretor na A/S Gestão e Marketing, o marketing, incluindo o digital, também pode se valer da inovação tecnológica para atuar de forma assertiva, conduzindo a IA na busca por melhores resultados para as marcas e os negócios de diversas maneiras.

Sá lista os principais benefícios da tecnologia para o marketing nos tópicos a seguir:

Análise de dados – “O marketing digital pode usar a IA para analisar grandes quantidades de dados e identificar tendências e padrões. Isso pode ajudar as marcas a entender melhor as necessidades e desejos do cliente, identificar novas oportunidades de mercado e ajustar suas estratégias de marketing em tempo real”, explica.

Personalização de experiência – De acordo com Sá, a IA pode ser usada para personalizar a experiência do cliente, fornecendo recomendações específicas, ofertas especiais e outras formas de atendimento individualizado com base nas informações fornecidas pelos clientes.

Automação de processos – A IA para automatizar processos, como a segmentação de audiência, o teste A/B e a otimização de campanhas publicitárias. “Isso libera tempo para que as equipes de marketing possam se concentrar em atividades mais estratégicas”, afirma.

Chatbots alimentados por IA: “Os chatbots alimentados por IA podem ser usados para fornecer respostas automatizadas para perguntas frequentes dos clientes, melhorando a eficiência do atendimento ao cliente e liberando tempo dos funcionários para se concentrar em tarefas mais complexas”, pontua.

Previsão de demanda – O professor também explica que a IA pode ser usada para prever a demanda futura e ajudar as empresas a ajustar suas estratégias de marketing em tempo real. “Isso pode ser particularmente útil em setores como varejo e e-commerce, onde a demanda pode flutuar rapidamente”, afirma. “Além disso, ajuda as marcas a tomar decisões mais informadas, melhorar a eficiência das operações e proporcionar uma experiência de compra mais personalizada e aprimorada para os clientes”, complementa.

Quais ferramentas podem ser usadas?

De acordo com Sá, existem diversas estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas para usar a IA e alcançar melhores resultados para marcas e negócios. Ele lista as principais nos tópicos a seguir:

Análise de dados – Estratégias como análise de dados em tempo real, análise preditiva e machine learning podem ajudar as marcas a entender melhor o comportamento do consumidor e identificar tendências de mercado, afirma o diretor na A/S Gestão e Marketing. “Ferramentas como o Google Analytics, o Tableau e o Microsoft Power BI podem ser usadas para coletar e analisar dados”, destaca.

Personalização de experiência – “A personalização de experiência pode ser realizada com a ajuda de algoritmos de recomendação e de processamento de linguagem natural”, afirma. “Ferramentas como o Adobe Experience Manager e o Salesforce Marketing Cloud podem ser usadas para criar experiências personalizadas para os clientes”, recomenda.

Automação de processos – Sá explica que a automação de processos pode ser alcançada com o uso de chatbots alimentados por IA, que podem ser usados para responder a perguntas frequentes dos clientes, coletar feedbacks e gerenciar pedidos. “Ferramentas como o IBM Watson Assistant, o Microsoft Bot Framework e o Dialogflow do Google podem ser usadas para construir chatbots”, diz ele.

Previsão de demanda – Segundo o professor, a previsão de demanda pode ser realizada com a ajuda de algoritmos de aprendizado de máquina, capazes de analisar dados históricos de vendas e outras informações para prever a demanda futura. “Ferramentas como o Microsoft Azure Machine Learning e o Amazon SageMaker podem ser usadas para construir esses modelos de previsão”, exemplifica.

Automação de marketing – Para concluir, o diretor na A/S Gestão e Marketing destaca que a automação de marketing pode ser usada para automatizar processos, como campanhas de e-mail marketing, campanhas de publicidade on-line e marketing de conteúdo: ferramentas como o HubSpot, o Marketo e o Pardot da Salesforce podem ser usadas para automatizar processos de marketing.

“Essas estratégias e ferramentas podem ajudar as marcas a melhorar a eficiência de suas operações, fornecer uma experiência personalizada para o cliente e obter melhores resultados de marketing”, finaliza Sá.

