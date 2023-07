Universidade promove programa on-line para brasileiros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 21 de julho de 2023.

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, realiza a próxima edição do VXP (Virtual Experience) entre os dias 14 a 17 de agosto. O “Business, Ambassador Edition – Agosto 2023” é um programa on-line, com 12 horas de duração, que visa conectar profissionais e alimentar o networking que permite o crescimento profissional e da indústria como um todo.

A VXP acontece ao vivo, pelo Zoom, e durante a iniciativa exclusiva da universidade para a comunidade brasileira, os participantes irão discutir tendências do mercado, além de compartilhar experiências e receber dicas de quem já atua no mercado.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail, explica que ter boas ideias não quer dizer muita coisa se estas não forem monetizadas e representarem faturamento e sustentabilidade para empresas e negócios.

“Com o VXP, buscamos colocar jovens profissionais e aspirantes da indústria do entretenimento em contato com profissionais experientes do mercado para que, assim, eles possam trocar experiências e receber orientação de quem já soube trilhar um caminho”, afirma.

Business, Ambassador Edition – Agosto 2023

Ao longo do evento, além de aprender com a experiência e o conteúdo compartilhados pelos palestrantes, os brasileiros serão desafiados a criar e apresentar um projeto com o objetivo de desenvolver e autoanalisar suas capacidades de vender os serviços ou produtos e, até mesmo, sobre seu posicionamento profissional no mercado.

O Virtual Experience Ambassador Edition – Business foi concebido para aspirantes e profissionais da área de business que querem compartilhar conhecimentos, aprender com especialistas e refletir sobre como seguir educando-se continuamente para desenvolver uma carreira de sucesso no mercado.

A Community Outreach Director da Full Sail destaca os principais pontos do VXP nos tópicos a seguir:

Welcome Session : nessa sessão os participantes conhecerão os detalhes da agenda, os palestrantes e o projeto que deverá ser apresentado ao final da experiência;

: nessa sessão os participantes conhecerão os detalhes da agenda, os palestrantes e o projeto que deverá ser apresentado ao final da experiência; Virtual Tour: momento para conhecer o campus da Full Sail e entender a relação da universidade com o mercado de games. A atividade será oferecida em inglês, sem tradução;

momento para conhecer o campus da Full Sail e entender a relação da universidade com o mercado de games. A atividade será oferecida em inglês, sem tradução; Networking: oportunidade para o participante aumentar sua rede e começar a pensar sobre seu projeto.

Além disso, prossegue Olival, a programação deve contar com a participação de:

Marcelo Flores: “Criando e gerenciando megaeventos no Brasil”;

Bruno Motta: “Monetizando projetos de games”;

Hebert Mota: “Gerenciando talentos e criando valor”;

Paula Fiuza: “Olhando para o Futuro – Estudo de Tendências”

Pedro Zimmer: “Monetizando ideias e marcas através de Podcasts”;

Andrea Flores: “Como atrair patrocinadores e parcerias nos eventos”;

Tatiana Augusto: “O entretenimento nas corporações”.

Apresentação e certificado

De acordo com a organização, a programação inclui um momento para a apresentação de projeto de desenvolvimento de carreira, produto ou serviço. Nessa sessão, a proposta é que todos possam assistir, juntos, aos projetos dos participantes e refletir sobre as possibilidades para apresentar e vender melhor os próprios serviços e produtos, assim como a própria trajetória profissional para o mercado.

Na sessão final, os participantes poderão baixar seus certificados de participação e por ser. integrada com o LinkedIn, a plataforma permitirá que os participantes que concluírem o programa todo possam publicar um badge de conclusão de programa dado pela Full Sail University em seus perfis de LinkedIn, caso assim o desejem.

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/vxp/2023/aug-pt/