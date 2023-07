Após post sobre pai analfabeto, filha se torna TEDx Speaker

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de julho de 2023.

Em 2016, Micarla Lins compartilhou uma mensagem em seu perfil pessoal no Facebook que acabou repercutindo entre os internautas brasileiros. O post era um relato sobre a emoção de receber uma mensagem escrita de seu pai pedindo desculpas por não saber escrever, mas expressando seu amor. Sete anos depois, a então estudante se tornou palestrante TEDx e internacional.

O post com a captura de tela da mensagem do pai recebeu mais de 300 mil curtidas e foi compartilhado outras 66 mil vezes. Na legenda, Micarla questionou os leitores: “Quantas vezes você já se dispôs a ajudar alguém a ler? Quantas vezes você já se ofereceu para ensinar alguém a escrever?”, incitando uma reflexão.

A jovem, nascida no Recife e criada em São Gonçalo, Rio de Janeiro, fala sobre o preconceito e a falta de empatia em relação às pessoas que não sabem escrever e aborda questões como a falta de oportunidades. “Espero poder usar meu privilégio para evitar que meu pai passe por esse tipo de piada. Estou cansada, é hora de vocês aceitarem que nem todos têm as mesmas oportunidades”, escreveu Micarla na legenda.

Superando adversidades

O que ninguém sabe é que, na época, a jovem enfrentava uma profunda depressão. “Meus pais são nordestinos que migraram em busca de uma vida melhor. Meu pai é praticamente analfabeto, minha mãe concluiu o terceiro ano do ensino fundamental durante a pandemia, em um programa de supletivo. Saí de casa aos 18 anos para cursar a faculdade e buscar uma vida melhor, mas me deparei com diversas dificuldades”.

Após a repercussão do post, Micarla Lins decidiu estudar comunicação. “Tornei-me campeã de oratória, sendo uma das primeiras mulheres brasileiras a vencer um torneio nas categorias ‘oratória’ e ‘argumentação’. Também fui uma das primeiras mulheres a ser convidada para integrar o corpo de jurados do Campeonato Mundial de Debates em Espanhol e a ser palestrante TEDx”, revela.

Atualmente, Micarla Lins é empresária, mentora de comunicação e especialista em oratória para mulheres, pois acredita que é possível desenvolver todo o potencial e a voz feminina. “Nós, mulheres, falamos pouco, somos mais inseguras, nos cobramos mais e ocupamos menos cargos de liderança. Portanto, acredito verdadeiramente que, por meio da comunicação, qualquer mulher pode alcançar tudo o que deseja: cargos mais elevados, aumento de salário, mais autoridade, visibilidade e maior presença política. Para isso, precisamos nos comunicar de maneira clara e assertiva”, conclui Lins.

“Desde o post sobre meu pai não saber escrever que me ama, continuo defendendo que saber escrever corretamente não tem nada a ver com a nova comunicação que é o ser entendido e se expressar com emoção, apesar das regras gramaticais”, afirma.

Nas redes sociais, a TEDx Speaker e palestrante internacional compartilha conhecimentos e questionamentos em seu perfil @micarla.