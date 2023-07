Comércio brasileiro se prepara para vendas do Dia dos Pais 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de julho de 2023.

O Dia dos Pais é uma das principais datas sazonais que movimentam o comércio brasileiro durante décadas. A análise feita pelo site de pesquisas Gente da Globo, realizada com 1000 pessoas, aponta que cerca de 55% afirmam que pretendem comemorar o Dia dos Pais neste ano. Essa entrevista mostra que cerca de 19% dos entrevistados não pretendem dar presentes na data, enquanto 50% desejam presentear o pai ou alguém que tem uma representatividade paterna, e revela ainda a intenção de compras de presentes para pais de crianças, pais de adolescentes e pais de adultos.

Para pais de crianças: 20% são compras de perfumes, 18% roupas, 16% smartphones, 10% acessórios e outros. Para pais de adolescentes: 22% são compras de perfumes, 20% smartphones, 19% roupas, 15% algo simbólico, 11% eletrônicos e outros. Já para pais adultos: 25% também são compras de perfumes, 23% smartphones, 15% roupas, 13% calçados, 10% viagens e outros.

Em entrevista com o Coordenador de Marketing da Gráfica GIV Online, Victor Nakamura, o mesmo destacou que devido ao aumento de 7,5% nas vendas de sacolas para presentes do Dia dos Pais em 2022, o estoque de insumos para a fabricação de sacolas para o mesmo período de 2023 aumentou em torno de 4%, pois o especialista acredita que a venda de sacolas para óticas e joalherias, podem aumentar em média 9,2% neste mês de agosto.

O site Gente da Globo aponta que 57% dos entrevistados preferem realizar compras em lojas físicas. E, ao analisar esta preferência, cerca de 32% dos entrevistados afirmam que as principais razões pelas quais preferem comprar o presente em lojas físicas é porque já saem com o presente em mãos; 28% dizem que gostam da ideia de ver e tocar o produto fisicamente antes de comprar; 26% alegam que já estão acostumados a comprar em lojas físicas; 23% encontram mais facilidade de troca caso haja necessidade; 18% compram em lojas físicas para não pagar a taxa de frete e 13% é por conta do prazo de entrega, já que sempre deixam para comprar o presente na última hora.

Em contrapartida, 43% dos entrevistados acham melhor realizar compras de presentes do Dia dos Pais pela internet, já que 50% acham que realizar compras pela Internet sai mais barato; 40% acreditam que têm acesso a mais variedades em lojas online; 27% usam programas de pontos, cashbacks e cupons; 27% preferem a comodidade de comprar sem sair de casa; 26% já têm um site favorito e não abre mão de comprar e 23% afirmam que fazem quase todas as compras online.

Para o Coordenador de Marketing da Gráfica GIV, as empresas que realizam vendas online devem intensificar as estratégias de marketing com links patrocinados em redes sociais e sites de buscas, e as lojas físicas devem investir mais em materiais de divulgação para ponto de venda, para que assim, o percentual de interesse de compra possa aumentar ao se aproximar da data.

“Seja vendas online ou em lojas físicas, as estratégias de marketing devem ser assertivas e os estabelecimentos devem estar prontos para receber toda essa demanda, com variedades de brindes e presentes, opções de preços, facilidades de pagamento e embalagens adequadas, são alguns dos requisitos indispensáveis para o sucesso de vendas”, conclui o especialista.