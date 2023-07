Dicas de como aprender inglês ouvindo músicas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de julho de 2023.

Se você quer saber como aprender inglês ouvindo músicas, o nosso conteúdo vai ser perfeito para você. Para isso, preparamos 6 dicas que com certeza vão ser úteis para você conseguir aprender inglês ouvindo suas músicas favoritas.

Dessa forma, você não só aumenta o seu vocabulário em inglês, mas também faz isso de forma super divertida e prática. Por isso, confira nossas dicas para utilizar suas músicas preferidas para continuar evoluindo seus conhecimentos na língua inglesa.

Inicie com músicas mais lentas

A menos que você já tenha um inglês intermediário, estudar inglês ouvindo músicas muito rápidas pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, se você é iniciante nos estudos de inglês, dê preferência para músicas mais lentas, onde você consegue diferenciar as palavras que estão sendo cantadas.

Ou seja, nada de escolher músicas de rock ou de rap para começar a aprender inglês ouvindo músicas. Dessa forma, você consegue prestar atenção na letra da música e entender melhor sobre a pronúncia de cada palavra.

Escolha músicas que você gosta

A ideia de utilizar músicas para aprender inglês é justamente para diversificar a forma de aprendizado. Por isso, não adianta utilizar músicas para aprender inglês com músicas que você não gosta.

Ou seja, para conseguir realmente aprender inglês ouvindo música é essencial escolher músicas que você gosta, e utilizar essas músicas para estudar. Vale lembrar que a maior parte do aprendizado de inglês se dá com a prática e com a repetição, o que vai fazer com que você tenha que ouvir a mesma música várias vezes, até entender tudo.

Então, gostar da música que você está ouvindo se torna ainda mais importante. O que você precisa fazer é bem simples: basta selecionar as músicas que você mais gosta, desde as mais lentas até as mais agitadas.

Depois, você começa treinando com as mais lentas, até que consiga entender o que está sendo dito e até mesmo pronunciar as palavras de forma correta. Com isso, você consegue uma base sólida de vocabulário para avançar para o próximo nível, aumentando cada vez mais o seu vocabulário.

Confira a letra enquanto ouve a música

Acompanhar a letra enquanto ouve a música é fundamental para conseguir entender melhor o que está sendo dito na música. Além disso, ao ouvir a música enquanto lê o que está sendo cantado, você evita erros ao confundir palavras com sons parecidos.

Outro motivo para acompanhar a letra enquanto ouve a música é para assimilar a grafia das palavras, o que é muito importante se você é iniciante nos estudos de inglês. Então, uma parte muito importante de aprender inglês ouvindo música é justamente acompanhar a letra de cada música ao ouvi-las.

Vale lembrar que você pode acompanhar a letra da música em aplicativos de música como o Spotify, ou até mesmo no site Letras.

Anote todas as palavras que você tem dúvidas

Você com certeza vai se deparar com palavras que você não conhece ou que tem dúvida sobre o significado. Por isso, para tornar o seu aprendizado ainda mais completo, anote todas essas palavras que você não sabe.

Dessa forma, você consegue procurar sobre o significado de cada uma, bem como a melhor forma de se utilizar as palavras em frases. Além disso, depois de se deparar com essas palavras, o ideal é você tentar utilizá-las no seu cotidiano para memorizar cada uma delas.

Assim, você aumenta o seu vocabulário, que é essencial para aqueles que querem atingir a fluência em inglês.

Confira a tradução da letra da música

O próximo passo para aprender inglês ouvindo músicas é conferir a tradução das músicas, para entender o que está sendo dito de uma forma mais abrangente. Além disso, conferir a letra da música pode te ajudar a entender melhor sobre a formação das frases em inglês, bem como a ordem das palavras nas frases.

Tente cantar sem ficar lendo a letra

Por último, você pode tentar cantar a música sem ler a letra, apenas com o que aprendeu com os outros passos. Se você conseguir fazer isso com facilidade, pode estar na hora de começar a utilizar músicas mais difíceis para evoluir ainda mais seus conhecimentos.

Agora que você já sabe todas as dicas de como aprender inglês ouvindo música, que tal separar suas músicas favoritas e começar a treinar agora mesmo?