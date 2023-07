Sustentabilidade: Grupo Petrópolis alcança metas ASG

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 24 de julho de 2023.

Empresa com capital 100% nacional do segmento, o Grupo Petrópolis, companhia com oito fábricas de bebidas e mais de 160 unidades de distribuição próprias espalhadas pelo Brasil, divulga pelo terceiro ano consecutivo seu Relatório de Sustentabilidade. Motivada por metas traçadas para o compromisso ASG 2030, a empresa traz como um dos destaques nesta terceira edição do documento, o lançamento da 1ª Chamada Nacional de Inovação e Sustentabilidade para Circularidade do Vidro, em parceria com SENAI/CNI, que tem como foco o aumento da captação das embalagens de vidro pós consumo.

A companhia também tem realizado eventos e ações que fomentam a educação socioambiental e o empoderamento de mulheres, a exemplo do ‘Ela nos Negócios’, iniciativa que valoriza o protagonismo feminino no mercado de trabalho. Além disso, o documento mostra a participação do Grupo no lançamento da iniciativa Conexão Circular na ONU, em Nova York, concretizada em 2023.

Atuando na eficiência das embalagens e unindo esforços para o cumprimento da legislação de logística reversa, as garrafas PET de 2 litros tiveram redução de gramatura (massa), além de algumas adequações nas embalagens de alumínio, que minimizaram o uso de metal. Além disso, as marcas Black Princess e Cacildis deixaram de usar shrink plástico e passaram a ter caixas de papel cartão, o que evitou o uso de um total de oito toneladas de plástico em 2022.

“Temos a meta de aumentar gradativamente, até 2030, o conteúdo reciclado nas nossas embalagens. Assim, aumentamos o valor do resíduo, incentivando o mercado da reciclagem e, consequentemente, minimizamos a extração de recursos naturais. Em 2022, adquirimos créditos em logística reversa para 17 mil toneladas de embalagens pós consumo, impactando 55 cooperativas e operadores privados”, destaca o gerente de Sustentabilidade e Melhoria Contínua do Grupo Petrópolis, Alaércio Nicoletti.

Matriz de Materialidade

Um dos primeiros passos da jornada de sustentabilidade do Grupo Petrópolis envolveu o mapeamento da materialidade de suas operações, que identificou o que é importante para a organização e suas partes interessadas, incluindo colaboradores, clientes, fornecedores e a sociedade, dentre outros. Para sua operacionalização, foram criados comitês para tratar os temas relacionados à sustentabilidade.

Gestão de Resíduos

A partir da valorização da cadeia e buscando eliminar o envio de qualquer tipo de resíduo a aterros sanitários, o Grupo Petrópolis reduziu 278 milhões de toneladas de resíduos em 2022, o que representa uma queda de 19% e aumento de 4% na receita.

Circularidade do Vidro

O Grupo Petrópolis e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lançaram, em setembro de 2022, a Missão Estratégica de Circularidade do Vidro, a fim de desenvolver soluções para ampliar e fortalecer a circularidade das embalagens de vidro na cadeia produtiva e de consumo. Atualmente, as embalagens de vidro do Grupo já possuem 60% de conteúdo reciclado, porém a meta é aumentar cada vez mais.

Educação Ambiental

O Programa de “Educação Socioambiental” é uma iniciativa voluntária que atua no desenvolvimento social, cultural e ambiental da comunidade nas cidades próximas às unidades fabris. Em 2022, houve o lançamento do Projeto “Petra em Rotas Sustentáveis”, que incluiu Maragogi, em Alagoas, no programa como uma contribuição socioambiental ao município, e, em conjunto com as Secretarias Municipais de Educação, os temas “Uso consciente de energia elétrica” e “Mudanças climáticas”, tornaram-se conteúdos extras, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O Lúpulo Brasileiro

O cultivo do lúpulo em solo brasileiro, iniciado em novembro de 2018 pelo Grupo Petrópolis, avançou em diversas frentes que compõem a cadeia, desde o cultivo até a disponibilização do produto para o mercado. Em viveiro próprio, na Fazenda São Francisco, em Teresópolis, Rio de Janeiro, foram produzidas 2.860 mudas e 108 toneladas de bokashi, um fertilizante orgânico feito do bagaço de cevada gerado no processo cervejeiro com o farelo de mamona. A etapa de processamento do lúpulo passou a contar com equipamento para a peletização dos cones, o que possibilitou a disponibilização do lúpulo também na forma de pellets.

“Demos mais um passo importante no aprendizado, ao introduzir com sucesso a peletização em nossa cadeia. A venda do nosso lúpulo nesse modelo é um avanço para a indústria cervejeira local, já que estamos incentivando a produção nacional por meio do fácil acesso a um lúpulo de qualidade ‘made in Brazil’ com muito orgulho”, afirma Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis.

SoulCode Academy

Por meio de sua marca TNT Energy Drink, o Grupo Petrópolis manteve em 2022, pelo segundo ano consecutivo, a parceria com a SoulCode Academy.

Esta parceria visa atender alunos de várias idades (18 a 65 anos) com cursos de programação, que tem como principal propósito a educação tecnológica. Os cursos têm em torno de quatro meses. Eles são 100% gratuitos e estão disponíveis para pessoas de todo o Brasil..

Melhores empresas

Um dos grandes objetivos no setor de recursos humanos é garantir índices positivos de qualidade de vida das pessoas, engajamento com o Grupo e com a Sustentabilidade de forma ampla e harmônica. Em 2022, pelo segundo ano consecutivo e com reconhecimento dos próprios colaboradores, o Grupo Petrópolis foi selecionado na pesquisa “As Melhores na Gestão de Pessoas”, feita entre empresas de grande porte com mais de 17 mil funcionários.

Diversidade

A diversidade está presente no quadro de colaboradores do Grupo Petrópolis, que criou em 2022, o Comitê de Diversidade, responsável pela definição de diretrizes, políticas, conexão entre áreas, acompanhamento de metas e priorização de temas com o time executivo. A partir de reuniões semanais, uma equipe de seis integrantes atua no desenvolvimento de um calendário que contempla quatro pilares: Etnia, PCDs, Gênero e Gerações.

Ao todo, o Grupo Petrópolis reúne mais de 20 mil colaboradores, gerando mais de 100 mil empregos indiretos.