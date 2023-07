Auto: imersão aborda técnicas de vendas e gestão para lojas

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 25 de julho de 2023.

Estão abertas as inscrições para a “Imersão Virada de Chave”, evento focado no setor automotivo que deve ocorrer entre os dias 23 e 24 de setembro, na cidade de Barueri (SP). A Plataforma Internacional Pablo Marçal, localizada em Alphaville Industrial, vai sediar o encontro, que espera reunir proprietários de lojas de carros de todo o Brasil.

Durante dois dias de imersão, os participantes terão acesso a palestras com Wagner Cavalcante (idealizador do evento, estrategista e acelerador de negócios), Felipe Titto (empresário, ator, modelo e apresentador), Caio Carneiro (empresário e influenciador digital) e Marquinhos Malaquias (estrategista de vendas).

Cavalcante, idealizador da imersão Virada de Chave e fundador da WX Performance – consultoria e aceleradora de negócios -, conta que o evento tem como público-alvo os empresários do setor automotivo que possuem uma ou mais lojas – físicas ou on-line – de carros e um time próprio de vendedores. Os interessados devem ter disponibilidade para participar do evento de forma presencial.

“O encontro foi concebido para o empresário do setor de automóveis que busca aumentar o posicionamento digital da sua marca e atuar de forma assertiva no marketing”, pontua. “A imersão espera oferecer um conteúdo para o empresário que deseja criar uma experiência de compra na jornada do cliente, usar IA (Inteligência Artificial) e tecnologia de vendas para otimizar o tempo e ampliar resultados, respectivamente”, diz ele.

Ainda segundo o estrategista, o evento deve abordar os seguintes temas: funil de aquisição, cliente ideal, experiência do cliente e canais de aquisição de consumidores com diferentes estratégias.

Entidade prevê emplacamentos acima da média

De acordo com informações da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), junho foi o segundo melhor mês do ano em vendas, com a comercialização de 179,8 mil carros e comerciais leves, um crescimento de 8,6% em relação a igual período do ano passado e de 8,1% em comparação com o mês precedente. O mês ficou atrás apenas de março, quando foram vendidas 471,6 mil unidades.

Segundo estimativa da entidade, julho deve registrar emplacamentos acima da média, já que cerca de 79 mil veículos com bônus de desconto foram repassados às concessionárias. Conforme declaração de Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, o fenômeno integra os reflexos positivos da MP 1.175/23, que começaram a ser observados no final de junho.

Durante a coletiva mensal de imprensa da entidade, Leite apresentou mais detalhes sobre os resultados da medida aplicada pelo Governo Federal: “Estimamos que dos R$ 800 milhões liberados pelo governo para veículos leves, R$ 710 milhões já haviam sido aplicados até a virada do mês, resultando em descontos para cerca de 150 mil unidades. Porém, só 54 mil deles tiveram emplacamento efetivado em junho”, declarou.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/wagnercavalcantee/