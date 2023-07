Autocuidado deve ser praticado por casais, diz médico

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de julho de 2023.

A maioria dos homens brasileiros não dá a devida atenção à própria saúde. É o que revela uma pesquisa do Instituto Lado a Lado pela Vida, que entrevistou 1.800 indivíduos do sexo masculino Brasil, México, Colômbia e Argentina.

Segundo o estudo, 62% dos entrevistados do Brasil só recorrem a um profissional de saúde quando um sintoma se torna “insuportável”. A taxa de cidadãos que procuram por um médico somente quando os sintomas se agravam é ainda mais expressiva nos outros países: de 7 a cada 10 participantes.

Paralelamente, dados da Pesquisa de Problemas de Saúde Masculina de 2021, realizada pela Seguradora Aflac e publicada em conjunto com a revista Men’s Health nos Estados Unidos, indicam que a percepção dos homens sobre a própria saúde não é honesta.

Segundo a análise, 42% dos entrevistados admitiram que ocultam informações sobre sua saúde de familiares e colegas para evitar ouvir um “sermão”. Além disso, 14% dos participantes reconheceram que não são sinceros com relação aos seus hábitos de vida e 12% escondem detalhes dos profissionais para não serem repreendidos.

É nesse ponto que, segundo Alfredo Cury, médico e proprietário do Spa Posse do Corpo, o cuidado consigo mesmo pode ganhar outra dimensão quando praticado em conjunto com uma pessoa que divide o dia a dia – o que pode ser útil não apenas para os homens, como também para as mulheres.

“O autocuidado pode ser praticado por casais, já que esse tipo de relacionamento envolve muita cumplicidade, o que acaba servindo como uma força para que um ajude ao outro”, explica.

“Praticar exercícios e seguir uma alimentação saudável juntos é mais fácil do que separados. Além disso, quando falta motivação para seguir em frente, ter uma pessoa motivada ao seu lado ajuda muito”, complementa.

Cury ressalta que cuidar da saúde física e mental é importante para cada indivíduo. Além do mais, quando esses cuidados são praticados em casal, os resultados são potencializados, assim como a sinergia existente entre os parceiros: “Quando saem da dieta, saem juntos e depois retornam juntos à rotina saudável”.

De acordo com o médico e proprietário do Spa Posse do Corpo, a prática de autocuidado pode se fortalecer quando feita junto a uma pessoa que compartilha a vida cotidiana. “Fazer atividade física e investir na prática de autocuidado ao lado de uma pessoa que você gosta promove maior bem-estar”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.spapossedocorpo.com.br/