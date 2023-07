Franquias de turismo crescem quase 40% no 1º tri de 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 25 de julho de 2023.

As franquias brasileiras faturaram R$ 50,85 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o relatório da Associação Brasileira de Franchising. O segmento de Hotelaria e Turismo foi o setor que mais cresceu, a categoria registrou um faturamento de R$ 2,3 bilhões, 37,5% maior frente ao primeiro trimestre de 2022.

O mercado de turismo tem apresentado um acentuado crescimento, apoiado principalmente no atendimento da demanda reprimida e no aumento do ticket médio por transação. Os dados da ABF apontam, ainda, que são cinco trimestres seguidos de aumento do setor.

“Esse crescimento superior a 17% é a melhor performance já registrada em um primeiro trimestre do ano, marcando mais uma vez a trajetória de recuperação do setor de franquias, já pontuada nos estudos anteriores. Ficam sinalizados também os avanços dos players do setor com mais investimentos na digitalização dos negócios, em fazer mais com menos, mantendo ganhos de escala, entre outros fatores”, explicou Tom Moreira Leite, presidente da ABF.

Para o especialista em franchising e diretor da franquia de turismo Voarmais.com, Djelly Girelli, o mercado ainda tem muito a expandir ao longo do ano. “Temos observado a procura cada vez maior dos brasileiros por viagens, tanto para lazer como para imigração, principalmente para Portugal. A tendência é que esse crescimento aumente devido as férias de junho e julho, e as viagens de final de ano”, falou Djelly Girelli.

Turismo no mundo

De acordo com pesquisa divulgada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a atividade turística no mundo em 2023 deverá alcançar recuperação de mais de 95% da sua capacidade financeira, movimentando 9,5 trilhões de dólares, o que representa 9,2% do PIB mundial. Neste ano, o setor também deve criar 24 milhões de empregos pelo globo.

“As pessoas estão ansiosas por viajar. Somente nos primeiros quatro meses do ano, o Brasil já recebeu quase 2,7 milhões de turistas estrangeiros. Já os brasileiros estão procurando bastante por viagens internacionais. Os principais destinos internacionais que temos percebido interesse dos brasileiros são Argentina, França, Espanha e Portugal, além das atrações nacionais, como Rio de Janeiro e Blumenau”, finalizou o diretor da Voarmais.com.