Lynk demonstra primeiras chamadas de voz por telefone padrão bidirecional via satélite

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de julho de 2023.

A Lynk Global, Inc., líder mundial em fornecer telecomunicações sat2phone, lançou hoje o primeiro vídeo de uma série de chamadas de voz bidirecionais entre telefones celulares padrão conectados via satélite. O vídeo mostra várias chamadas de voz usando telefones celulares padrão conectados através de torres de células de satélite existentes da Lynk em órbita.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230725938708/pt/

Charles Miller, Diretor Executivo e Co-Fundador da Lynk, declarou: “Carl Sagan comentou uma vez ‘Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias’. O vídeo que lançamos hoje ressalta o compromisso da Lynk com um padrão mais elevado.” Miller continuou: “Quando a Lynk concluiu a primeira conexão de um satélite a um telefone padrão na Terra em março de 2020, compartilhamos um vídeo para demonstrar nossos resultados ao mundo. Hoje estamos fazendo o mesmo para chamadas de voz bidirecionais.”

“As notícias de hoje vão ao centro de nossa missão de conectar todos, em todos os lugares”, observou Tyghe Speidel, Diretor de Tecnologia e Co-Fundador da Lynk. “Com o serviço inicial em curso em Palau para mensagens SMS, e com outros países a seguir este ano, a equipe da Lynk está empolgada em demonstrar os recursos de chamada de voz. Embora continuemos a priorizar o serviço de mensagens de texto SMS para nossos parceiros MNO a curto prazo, estes resultados iniciais de chamada de voz destacam os avanços em nossa tecnologia e nos aproximam para cumprir nossa missão”, continuou ele.

Para assistir ao vídeo da bem-sucedida chamada de voz bidirecional da Lynk, clique aqui.

Sobre a Lynk

Lynk é o único sistema patenteado, comprovado e comercialmente licenciado via satélite direto para telefone celular padrão. Nosso serviço foi demonstrado e atualmente vem sendo implantado em mais de 20 países com mais de 30 contratos de serviço comercial MNO cobrindo mais de 50 países. A rede da Lynk, atualmente fornecendo alertas de transmissão celular (emergência) e mensagens SMS bidirecionais, é compatível com todos os telefones celulares existentes no planeta. No futuro, a Lynk irá lançar serviços de voz e banda larga móvel. Ao fazer parceria com a Lynk mediante um simples contrato de roaming, uma operadora de rede móvel abre as portas para novas receitas em mercados inexplorados, proporciona tranquilidade aos assinantes com conectividade onipresente, e oferece um caminho para a prosperidade econômica de bilhões de cidadãos do mundo. Para mais informação, acesse www.lynk.world ou siga @lynktheworld.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230725938708/pt/

Videos:

https://mms.businesswire.com/media/20230725938708/pt/1847728/19/Lynk_First_Voice_Calls_V7Final_with_Logo.mp4

Contato:

Tony DeTora

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE