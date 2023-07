Nova tecnologia auxilia na realização de cirurgias plásticas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de julho de 2023.

A cirurgia plástica avançou significativamente nos últimos anos, com a introdução de técnicas inovadoras que oferecem resultados mais precisos e menos invasivos. Uma dessas técnicas é o Vaser, utilizado nas cirurgias plásticas de lipoaspiração. A lipoaspiração, por sua vez, é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil, em 2020 ela ficou em primeiro lugar no ranking de procedimentos estéticos mais feitos no país.

A tecnologia do Vaser (Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance), já em uso no Brasil e aprovada pela Anvisa, utiliza ondas sonoras de ultrassom para quebrar seletivamente as células de gordura indesejadas antes da aspiração.

“Ao contrário dos métodos tradicionais de lipoaspiração, ele preserva os tecidos adjacentes, como vasos sanguíneos e nervos, podendo resultar em uma recuperação mais rápida e menor trauma para o paciente”, explica o cirurgião plástico Dr. Marcelo Almeida, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que atua no estado de Rondônia.

A tecnologia de ultrassom permite ao cirurgião plástico atingir áreas específicas de acúmulo de gordura, resultando em contornos corporais mais suaves e proporcionais. “Na minha clínica, em Porto Velho, eu já utilizo essa tecnologia desde 2021 e tem feito a diferença na vida das minhas pacientes”, conta o cirurgião plástico.

A lipoaspiração realizada com a tecnologia do Vaser pode ser feita em áreas como abdômen, coxas, braços, costas, papada e região da cintura. Ou seja, pode ser utilizado tanto em áreas mais extensas como para a gordura localizada. “Isso ocorre porque uma das características do Vaser é a sua capacidade de contornar e remodelar o corpo de forma precisa”, aponta o Dr. Marcelo.

Cirurgias plásticas

Além da lipoaspiração convencional, o Vaser é usado em outros procedimentos de cirurgia plástica, como a lipoescultura de alta definição (Lipo HD). A Lipo HD é uma técnica avançada que visa aprimorar a definição muscular, que é dividida entre básica, intermediária e avançada.

“Com o uso dessa tecnologia, o cirurgião pode remover a gordura superficial ao redor dos músculos, realçando suas formas e contornos na lipo HD. O resultado é um corpo tonificado e esculpido, como é o desejo de pacientes homens e mulheres”, aponta o Dr. Marcelo.

O profissional ainda pontua que a utilização do Vaser pode trazer uma recuperação tranquila e resultados uniformes. “A tecnologia de ultrassom minimiza o trauma nos tecidos, reduzindo o inchaço, os hematomas e o desconforto pós-operatório. Isso permite que os pacientes retornem às suas atividades normais mais rapidamente”, acrescenta o Dr. Marcelo.

Para saber mais, basta acessar: https://drmarceloalmeida.com.br/