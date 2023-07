Pesquisas apontam que nootrópicos aprimoram função cerebral

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 25 de julho de 2023.

Em um momento marcado por ritmo acelerado e hiperconectividade, soluções que buscam aumentar a produtividade e o foco estão em alta demanda. Nesse contexto, suplementos naturais, em particular os nootrópicos, começam a ganhar espaço.

De acordo com o relatório “Nootropics Global Market Report 2023“, publicado em março pelo Research and Markets, estima-se que o mercado global de nootrópicos atingirá US$ 7,87 bilhões em 2027, representando um crescimento exponencial de 14,1% de 2023 a 2027. Um dos fatores para essa expansão é o aumento dos gastos com o bem-estar, com a preocupação das pessoas em alinhar a saúde mental e corporal, que hoje podem ser afetadas por diversas causas, que acabam por impulsionar a demanda por soluções que otimizem a função cerebral.

Já a pesquisa “Nootropics as Cognitive Enhancers: Types, Dosage and Side Effects of Smart Drugs”, mostra que nootrópicos são compostos que aprimoram a função cognitiva e possuem uma série de benefícios potenciais, como aumento da energia mental, melhoria da memória, aumento da capacidade de concentração e apoio na gestão do estresse. Esses suplementos contêm ingredientes naturais, como aminoácidos, vitaminas e minerais, que desempenham um papel significativo na saúde cerebral.

Tais suplementos vêm ganhando popularidade entre profissionais, estudantes e atletas, na busca por melhorar o desempenho cognitivo e físico. Ivan Castro, fundador da Neomind, empresa fabricante de suplementos desse segmento, ilustra como as pessoas utilizam os nootrópicos. “Esses compostos são usados por uma gama diversa de indivíduos. Desde estudantes que buscam maior concentração para estudos, profissionais que visam melhorar a capacidade cognitiva para uma performance superior até atletas que precisam de energia para atividade física”, comenta.

Em resposta a esse cenário, diversas empresas estão investindo no desenvolvimento de nootrópicos. No Brasil, algumas dessas empresas estão trabalhando na criação de combinações de nutrientes com foco no aprimoramento cerebral, como é o caso da Neomind.

Rafael Faria, cofundador da empresa, ressalta a necessidade do uso consciente de suplementos. “É vital que os consumidores busquem informações e orientação profissional, optando por produtos que são de alta qualidade e suportados por estudos científicos robustos, considerando a presença de produtos milagrosos e fraudulentos no mercado”, acrescenta Faria.

Conforme a ciência por trás desses suplementos avança, é provável que os nootrópicos se tornem cada vez mais populares e acessíveis, sinalizando uma tendência para uma abordagem mais holística e proativa da saúde mental e física.