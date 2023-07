A Brilliantcrypto Inc., empresa do grupo COLOPL, revela o Brilliantcrypto, o jogo blockchain que gera valor econômico no Metaverso com gemas digitais do mundo virtual

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

A Brilliantcrypto Inc., subsidiária integral da COLOPL, Inc. (sede: Minato, Tóquio; CEO: Takashi Miyamoto), anunciou seu novo jogo blockchain Brilliantcrypto, que introduz o novo conceito de Proof of Gaming na conferência global Web3 “WebX” (realizada em 25/07/2023).

New blockchain game “Brilliantcrypto” (Graphic: Business Wire)

Síntese do jogo



Brilliantcrypto é um jogo blockchain em que os jogadores ao redor do mundo se tornam mineradores e escavam minas com o objetivo de encontrar gemas e tokens. Os usuários compram picaretas no mercado dentro do jogo e usam itens como o “detector” durante a mineração. Ao minerar, os jogadores podem obter tokens e gemas, e haverá a possibilidade de levar as gemas, que podem se transformar em NFTs, para diversos mundos do metaverso. Também será possível comprar, vender e utilizar as gemas.

O que é Proof of Gaming?



Simplificando, Proof of Gaming, em português, Prova de Jogo, é o modelo de jogo que correspondeàProof of Work, que é o algoritmo de consenso do Bitcoin.



No Bitcoin, a mineração é realizada na forma de uma quantidade enorme de cálculos de hash, o que garante valor na blockchain. Da mesma forma, no Brilliantcrypto, a mineração será realizada na forma de pessoas em todo o mundo jogando o jogo, o que garantirá o valor das gemas no mundo digital.

Gerando valor econômico no Metaverso com a Proof of Gaming



O metaverso está sendo desenvolvido atualmente e acreditamos que um dos motivos para ele ainda não estar completamente popularizado é a falta de “valor econômico”. Se o valor das gemas do mundo digital for garantido por meio da Proof of Gaming, será possível usá-las não apenas dentro do jogo, mas também em diversos mundos do metaverso, tornando possível trocá-las e utilizá-las. Portanto, quanto mais trocas ocorrerem, maior será a demanda por gemas com valor, e mais pessoas de todo o mundo se reunirão para jogar o jogo. Acreditamos que, por meio desse ciclo, a Proof of Gaming será ativada ainda mais e, como resultado, verdadeiro valor econômico será gerado no metaverso.

Concretizando o Play-to-Earn sustentável



Nos últimos anos, o play-to-earn, em português, jogar para ganhar, que possibilita ganhar dinheiro enquanto joga jogos usando a combinação de tecnologia blockchain e criptomoeda, tem chamado a atenção global.



Por outro lado, existe um problema de sustentabilidade com o play-to-earn, já que o sistema permite apenas que os primeiros usuários individuais tenham lucro. Ao garantir o valor das gemas do mundo digital com o modelo Proof of Gaming da Brilliantcrypto, o valor social será gerado e trazido para o mundo. É por isso que acreditamos que o play-to-earn sustentável finalmente poderá se tornar uma realidade.

Sobre o teste beta fechado



Realizaremos um teste beta fechado antes do lançamento oficial do serviço.



Portanto, de hoje até segunda-feira, 08/08/2023, às 05h59 (UTC), estamos aceitando inscrições para participar do beta.

Detalhes do teste beta fechado



– Período de inscrição: terça-feira, 25/07/2023, 05h00 〜 terça-feira, 08/08/2023, 05h59 (UTC)



– Quantidade de vagas: disponibilidade limitada esperada



– Período de teste beta:

1º teste: terça-feira, 15/08/2023, 06h00 – terça-feira, 22/08/2023, 05h59 (UTC)



2º teste: terça-feira, 12/09/2023, 06h00 – terça-feira, 19/09/2023, 05h59 (UTC)



3º teste: terça-feira, 10/10/2023, 06h00 – terça-feira, 17/10/2023, 05h59 (UTC)

– Recompensa por conclusão (1): Ganhe ¥ 5000 em ETH (que pode ser recebido por todos que completarem)



– Recompensa por conclusão (2): Participe de um sorteio, onde 6 jogadores afortunados ganharão 2 ingressos VIP para assistir o PSG jogar na França, no torneio que decide o melhor time de futebol europeu (incluídas passagens de ida e volta).

Página de inscrição do teste beta fechado



https://beta-user-registration.brilliantcrypto.net

Website do Jogo



https://brilliantcrypto.net

Redes Sociais



– Twitter https://twitter.com/Brypto_Official



– Discord https://discord.gg/x23GWNu73B



– Youtube https://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

Nome da Empresa: Brilliantcrypto, Inc.



Sede: Tokyo, Minato City, Akasaka 9-7-2, 5F & 6F Midtown East



Fundação: 2022/11/09



Diretor-executivo: Naruatsu Baba

Contato:

Ponto de contato para perguntas da mídia sobre este comunicado

Representantes de Relações Públicas da Brilliantcrypto: Hugo Church, Naoki Nose, Yasuhiro Noguchi

E-mail:[email protected]

