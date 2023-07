Expertise alemã em comércio internacional: lições para o Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

De acordo com o relatório da Trade and Investment Barriers Report 2020 o país possui uma economia voltada para o comércio internacional. A Alemanha é conhecida por sua ênfase na inovação e na produção de bens de alta qualidade, o que lhe confere uma vantagem competitiva significativa nos mercados internacionais.

Segundo dados gráficos de performance logística do World Bank, a Alemanha é uma das principais economias exportadoras do mundo, aparecendo em 3º lugar mundial. Essa posição é resultado de uma combinação de fatores, incluindo uma sólida base industrial, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e a busca por parcerias estratégicas com outros países.

Cada vez mais o governo alemão, por meio do Ministério Federal de Assuntos Econômicos e Energia, tem adotado políticas comerciais voltadas para a promoção do comércio exterior. Essas políticas incluem o apoio financeiro e fiscal às pequenas e médias empresas, a promoção da inovação e o fomento de parcerias internacionais. Essas medidas têm contribuído para o fortalecimento da posição da Alemanha no comércio global.

Um exemplo prático da expertise alemã em comércio internacional é o setor automobilístico. Empresas alemãs, como BMW, Volkswagen e Mercedes-Benz, têm uma presença forte nos mercados internacionais, devido à reputação de qualidade e inovação de seus produtos.

É importante ressaltar que cada país possui características específicas e contextos distintos. Portanto, o Brasil deve adaptar as lições aprendidas da expertise alemã ao seu próprio cenário e necessidades. No entanto, a busca pela inovação, qualidade e parcerias estratégicas no comércio internacional pode ser um caminho promissor para fortalecer a economia brasileira e expandir sua presença nos mercados globais.

Para o especialista do mercado de trade Brasil-Alemanha Luis Campos, a expertise alemã em comércio internacional oferece lições valiosas para o Brasil, baseadas em estratégias como a promoção da inovação, a busca pela qualidade e o estabelecimento de parcerias estratégicas. Para ele, “O Brasil pode identificar oportunidades para impulsionar seu comércio internacional e fortalecer sua posição na economia global, mesmo que o país encontra-se em outro contexto econômico e territorial, a Alemanha é referência em estratégias políticas e de logística, além de estar aberta a investir no Brasil”.