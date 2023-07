Grande investimento da Toshiba Materials na segunda unidade de produção irá aumentar a produção de esferas de nitreto de silício

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

Toshiba Materials Co., Ltd. (presidente e diretor executivo: Takao Shirai) anunciou hoje um grande investimento numa nova unidade de produção que irá aumentar significativamente a capacidade de produção de esferas de nitreto de silício. A unidade será construída nas instalações da Oita Operations, no norte de Kyushu, Japão, e prevê-se que o projeto de 7 bilhões de ienes (cerca de US$ 50 milhões) comece a funcionar em janeiro de 2026.

Os avanços contínuos na eletrificação de automóveis exigem melhorias e soluções de desempenho que vão além das baterias de alta tensão e tempos de carregamento mais curtos. Uma medida para melhorar o desempenho é a integração de motores, inversores e desaceleradores. Embora isso aumente o risco de corrosão eletrolítica[1] em rolamentos de motores[2], esse é um problema que pode ser superado com rolamentos híbridos com esferas de cerâmica com pistas internas e externas de aço. As vantagens adicionais de excelente resistência, resistência superior ao desgaste e propriedades de isolamento estão posicionando cada vez mais as esferas de cerâmica como a solução de escolha.

A Toshiba Materials está investindo proativamente no aumento da produção de esferas de nitreto de silício para veículos elétricos. Em julho de 2022[3] a empresa anunciou uma expansão da produção em sua sede central em Yokohama que aumentou a produção em 50%. Quando a nova unidade de Oita atingir sua capacidade total, a capacidade de produção será 2,5 vezes maior que a do nível de 2022.

A Toshiba Materials continuará com fornecimento estável de produtos de alta qualidade e contribuirá para o aumento do uso de veículos elétricos ecologicamente corretos.

[1] Corrosão eletrolítica: dano a um rolamento causado por uma corrente que o atravessa



[2] Rolamento: uma peça que permite que um eixo gire suavemente em uma máquina. Formado por uma pista interna, esferas e pista externa.



[3] Comunicado de imprensa da Toshiba Material, 19 de julho de 2022



