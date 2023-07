Holu instala energia solar em duas unidades básicas de saúde

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

No dia 19 de maio de 2023, foram inaugurados dois sistemas de energia solar fotovoltaica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 6 e 7 da cidade de Nova Odessa, em São Paulo. A instalação dos painéis solares, conduzida pela empresa Holu Solar, é resultado de uma parceria entre o Grupo Gera e a UTE Paulínia Verde.

A partir da interação entre as empresas envolvidas e a prefeitura de Nova Odessa, que se mostrou interessada em construir a parceria, surgiu a iniciativa de doar dois sistemas fotovoltaicos para a geração de energia das unidades de saúde. O objetivo da ação é reduzir os custos da prefeitura e fornecer energia limpa e renovável para a cidade.

“Utilizar energia limpa é um respeito ao meio ambiente, e ainda traz economia e sustentabilidade ao município. Estou muito contente com a inauguração dos sistemas fotovoltaicos nas UBSs da cidade”, afirma José Schooder, Prefeito de Nova Odessa

A Holu Solar desempenhou a parte operacional da instalação, desde a aquisição dos materiais até a homologação dos sistemas junto à concessionária Companhia Paulista de Força e Luz Paulista (CPFL). Hoje, os dois sistemas fotovoltaicos estão operando normalmente, viabilizando o objetivo de ambas as partes.

“O objetivo, tanto da Holu quanto do Grupo Gera, é levar energia renovável e acessível para todos, e aqui, buscamos fazer exatamente isso, dando acesso á comunidade local com energia renovável’’, afirma Christian Schock, Diretor de Operações Grupo Gera.

Sobre a Holu Solar

A Holu Solar é uma startup com o objetivo de democratizar o acesso a energia solar através de uma experiência digital, simples e segura, com sedes em São Paulo e Rio de Janeiro. Desde a sua fundação em 2020, por meio de uma parceria estratégica do Grupo Gera com a empresa norueguesa Otovo, a Holu se tornou representante exclusiva da empresa europeia no Brasil.

Ao longo da sua trajetória, a Holu investiu em uma série de parcerias, tornando-se fornecedora oficial de energia solar do Banco Santander e se integrando no Grupo Raízen.