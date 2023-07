Hospital Regional de Dianópolis contrata nova gestora de profissionais médicos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

A MedPlus Serviços Médicos assume neste segundo semestre a gestão de colaboradores da área de saúde do Hospital Regional de Dianópolis (HRD), no Sudeste de Tocantins (TO).

O contrato celebrado com o estado estabelece uma parceria para garantir ao HDR profissionais capacitados para prestação dos serviços hospitalares de urgência e emergência, internação de forma ininterrupta 24 horas, 7 dias por semana. E procedimentos ambulatoriais (exames, consultas e procedimentos eletivos) 12 horas, 5 dias por semana.

“Quando a gente garante, na região onde a pessoa mora, esse atendimento de qualidade e a possibilidade de realizar os procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade que são a maioria das demandas, nós liberamos espaço nas unidades maiores – que são os hospitais da capital – para que eles façam os atendimentos mais complexos e assim otimizamos os recursos e de fato promovemos a saúde pública”, enfatiza Tiago Simões Leite, médico e diretor da MedPlus. A empresa assinou o contrato com o Estado após vencer a licitação nº 393/2022, no ano passado.

Vantagens públicas

Neste tipo de parceria o estado fiscaliza a prestação de serviço exigindo periodicamente a emissão de relatórios dos procedimentos e serviços realizados para avaliar a qualidade do tratamento. “É o mesmo sistema que julga a excelência das instituições particulares e faz com que pontualidade, o bom atendimento e a qualificação dos profissionais sejam motivo de sucesso para o público”, explica Tiago Simões Leite.

Suporte regional

O HRD fica a 320 quilômetros da capital do estado, Palmas, e além de atender Dianópolis, com 22.424 moradores, é suporte para mais oito cidades da região sudeste do Tocantins: Taguatinga, com 16.825; Ponte Alta do Bom Jesus, com 4.591; Novo Jardim, 2.745; Porto Alegre do Tocantins, com 3.170; Almas, com 6.979; Taipas do Tocantins, com 2.166; Rio da Conceição, com 2.171 e Conceição do Tocantins com mais 4.087. Ao promover a assistência de saúde pública – em casos de média e baixa complexidade – a essa população de mais de 65 mil habitantes o hospital contribui para organizar o fluxo de pacientes da rede hospitalar do Estado.

Terceirização

Há dez anos no mercado, a MedPlus Serviços Médicos intermedia a contratação de profissionais especializados para unidades de saúde públicas e privadas no Brasil. Está entre as maiores empresas do ramo atuando em cinco estados. Por meio de Sociedade em Conta de Participação (SCP) organiza o trabalho médico em cerca de 35 clínicas e hospitais garantindo a realização de plantões médicos e serviços ambulatoriais especializados complementares para a rede pública de saúde.