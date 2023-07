Mais empresas brasileiras estão recorrendo às nuvens híbridas para obter auxílio

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

Diante do duplo desafio de fornecer maior conectividade e segurança de data centers locais, um número crescente de empresas no Brasil está adotando arquiteturas híbridas, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud – Data Center Services 2023 para o Brasil revela que as empresas brasileiras estão se voltando para plataformas de hospedagem gerenciadas que oferecem uma experiência semelhanteànuvem, juntamente com tecnologia robusta e hiperconectividadeànuvem pública. Uma expectativa crescente de hiperconectividade de clientes e empresas levou a uma alteração na arquitetura híbrida, diz o relatório do ISG.

“Mais fornecedores de serviços brasileiros estão entrando no mercado de hospedagem gerenciada”, disse Bernie Hoecker, sócio, líder de transformação de nuvem corporative da ISG. “Aqueles que estão focados em serviços de nuvem privada estão mostrando um crescimento mais robusto do que aqueles focados em serviços de nuvem pública.”

De acordo com o relatório do ISG, muitas empresas que migraram para a nuvem pública com pressa de reduzir custos perceberam posteriormente que algumas cargas de trabalho poderiam ser processadas com mais eficiência em ambientes de hospedagem ou colocation. Do ponto de vista empresarial, há vários motivos para mudar de nuvens públicas para nuvens privadas, principalmente para empresas no Brasil, diz o relatório do ISG.

Enquanto as nuvens públicas são precificadas em dólares e estão alinhadas com os custos globais de infraestrutura, a hospedagem gerenciada é precificada em reais e está alinhada com os custos incorridos no Brasil. Uma mudança na paridade da moeda de 2020 para 2022 criou uma diferença de preço que tornou a hospedagem gerenciada mais competitiva no Brasil, diz o ISG.

Adicionalmente, de acordo com o relatório do ISG, a nuvem pública usa um modelo de preços granular que facilita o gasto excessivo, enquanto uma plataforma gerenciada oferece esquemas de preços simplificados que são mais fáceis de entender e controlar. Por fim, as preocupações com a soberania de dados, controle de acesso a dados, privacidade e conformidade são mais prontamente abordadas no ambiente de hospedagem gerenciada, diz o relatório do ISG.

“As nuvens híbridas podem realmente oferecer o melhor dos dois mundos”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “Eles permitem que as empresas aproveitem os recursos das plataformas de nuvem pública sem a necessidade de transferir todos os seus dados para um data center de terceiros.”

O relatório também examina como mais fornecedores estão oferecendo AIOps e FinOps nas nuvens para integrar automação e controle financeiro em uma única plataforma.

O relatório 2023 ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud – Data Center Services para o Brasil avalia as capacidades de 43 fornecedores em quatro quadrantes: Managed Services for Large Accounts, Managed Services for Midmarket, Managed Hosting e Colocation Services.

O relatório nomeia Edge UOL e Equinix como Líderes em três quadrantes cada, enquanto Kyndryl, Matrix, TIVIT e T-Systems são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Ascenty, Capgemini, Claranet, Dedalus, EVEO, HostDime, Logicalis, Nextios, Scala Data Centers, Skymail, Under e Wipro são nomeadas Líderes em um quadrante cada.

Além disso, inovTI, Takoda e V8.Tech são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões customizadas do relatório estão disponíveis na Ascenty, DataEnv, EVEO, inovTI, Scala Data Centers, Skymail, Takoda e Under.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud – Data Center Services 2023 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

