O Technology Holdings presta consultoria à DEK Technologies, uma empresa especializada em engenharia de software e sistemas incorporados, em sua venda estratégica para a Endava

* Por: DINO - 26 de julho de 2023.

O Technology Holdings, um banco de investimentos global com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, tem o prazer de anunciar que atuou como consultor financeiro exclusivo da DEK Technologies, uma empresa especializada em engenharia de software e sistemas incorporados com sede em Melbourne, Austrália, em sua venda estratégica para a Endava.

Fundada em 1999 por Drini Mulla, Eddie Yim e Kerim Tanovic, a DEK Technologies é especializada em engenharia de software, hardware e sistemas incorporados. A DEK fornece soluções de software e hardware de ponta em diversos setores, contando com uma equipe de cerca de 700 pessoas em escritórios localizados na Austrália, Suécia e Vietnã.

Com a aquisição da DEK Technologies, a Endava aumentará sua presença na região da Ásia-Pacífico (APAC), expandirá sua base de clientes na Suécia e reforçará sua sólida capacidade vertical nas telecomunicações. As capacidades de entrega da DEK no Vietnã também se tornarão uma importante localização de entrega na região da Ásia-Pacífico. “A DEK traz consigo grandes talentos, com experiência específica nos domínios globalmente inovadores de telecomunicações e tecnologia incorporada”, disse John Cotterell, CEO da Endava. “Estamos entusiasmados com a oportunidade de oferecer nossas capacidades aos clientes uns dos outros”.

“O Technology Holdings foi um excelente consultor para nós durante todo o processo de venda – sua atenção aos detalhes e abordagem minuciosa foram fundamentais para garantir que o negócio fosse fechado. Sua consultoria, apoio e assistência ao longo do processo foram inestimáveis, e a equipe da TH geriu e orientou nossas negociações complexas de forma excepcional. Eles têm uma experiência incrível em negociações no setor de tecnologia, digital e engenharia de software e permaneceram dedicados e solidários durante toda a jornada. AgradecemosàTH por nos ajudar a alcançar um resultado incrível!”, disse Drini Mulla, CEO da DEK Technologies.

Vivek Subramanyam, fundador e CEO do Technology Holdings, afirmou: “Foi um imenso prazer trabalhar com a DEK Technologies – suas capacidades e equipe são excepcionais, e estamos fascinados por ter colaborado com concretização da parceria estratégica perfeita com a Endava. Esta é a nossa sétima transação de serviços de engenharia e demonstra ainda mais nossa profunda experiência e liderança no setor.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230726291663/pt/

Contato:

Kate Geary

Gerente sênior de Marketing

E-mail: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE