Advogada brasileira conquista prêmio literário internacional

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

A advogada de imigração Renata Castro conquistou o primeiro lugar do concurso Destaques Literários da Academia Internacional de Literatura Brasileira de 2023, na categoria autoajuda, com o livro “99 perguntas para fazer antes de começar um negócio nos Estados Unidos”.

O concurso, que contou com a participação de mais de 200 inscritos em 14 categorias, trouxe cinco finalistas na categoria de autoajuda. A escolha da ganhadora foi realizada por membros da academia por meio de votação interna.

A obra foi escrita em colaboração com o especialista em pequenos negócios, James Chittenden, e aborda, ponto a ponto, o método correto de se planejar para empreender com sucesso no país que, até então, possui a maior economia do mundo.

Para Renata, o grande valor de participar de um evento como o Destaques Literários, é mostrar como a história do imigrante brasileiro nos EUA tem mudado: “Anos atrás, nós representávamos uma comunidade que vivia as sombras. Hoje, colecionamos reconhecimento e vitórias não só no ramo pessoal, mas no coletivo, já que a mera existência da fundação Focus Brasil e de um prêmio como esse mostram que o brasileiro no exterior ainda tem muito para alcançar”.

Natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Renata migrou para os Estados Unidos ainda adolescente e trilhou sua vida e carreira até a conquista dos títulos de advogada de imigração e bacharel em Administração de Empresas com especialização em Marketing.

Em 2015, fundou seu próprio escritório de imigração na Flórida, o Castro Legal Group. Desde então, ela e a equipe se dedicam ao propósito de solucionar causas imigratórias em todo o país e realizar o sonho americano de milhares de brasileiros.

O concurso foi produzido pela fundação Focus Brasil. A cerimônia de premiação dos Destaques Literários vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro no Consulado Geral do Brasil em Nova York e vai contar com painéis, debates e lançamentos de livros.