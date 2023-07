Brasil tem o 4º maior mercado de beleza e cenário favorece profissionais da área

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

Passada a situação de emergência sanitária da pandemia da Covid-19, o Brasil vivencia um cenário favorável para o crescimento ainda maior do mercado de beleza. As reuniões presenciais no trabalho e com os amigos tendem a impulsionar o cuidado pessoal que aumentou durante a pandemia, quando 47% dos brasileiros passaram a se preocupar mais com a aparência, segundo pesquisa realizada pela empresa Merz Aesthetics. A demanda dos consumidores gera oportunidades para quem deseja trabalhar na área e os cursos profissionalizantes são opções que preparam para a entrada no mercado de trabalho de forma rápida e com custo-benefício que atrai estudantes.

Se o segmento de beleza brasileiro é referência mundial, ocupando o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, de acordo com levantamento da Euromonitor International, no mercado interno o panorama não é diferente. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), entre os segmentos que mais cresceram no último ano, as franquias de beleza e estética despontam e ocupam o segundo lugar no ranking da ABF, abaixo somente do ramo de alimentação.

Quem deseja aproveitar a crescente do segmento de beleza e buscar uma vaga de trabalho, ou mesmo empreender na área, conta com opções variadas de cursos profissionalizantes que capacitam com foco no mercado de trabalho e são mais acessíveis do que a graduação. Roy Khouri, CEO do Instituto Embelleze, conta que os cursos profissionalizantes são ideais para quem busca recolocação profissional, quer mudar de carreira ou acabou de se formar no ensino médio e pretende já iniciar a vida profissional. “Os benefícios que esses cursos trazem são quase que imediatos na vida do estudante que se forma. Como o foco é a capacitação para o mercado de trabalho, a pessoa sai do curso apta para trabalhar, já que foi preparada para isso por outros profissionais”, afirma Roy.

À frente da empresa que já formou mais de dois milhões de profissionais na área da beleza e que, recentemente, conquistou a certificação de 4 estrelas no prêmio “As Melhores Franquias do Brasil”, Roy diz ainda que o Instituto Embelleze coleciona boas histórias de alunos que transformaram a sua própria vida e a da família por meio do estudo profissionalizante e indica as opções mais procuradas nas unidades da marca. Estas cinco opções de cursos capacitam profissionais para começar a trabalhar com beleza:

1 – Cabeleireiro Profissional: forma profissionais para trabalhar com tratamentos, modelagem, cortes femininos e masculinos, colorações e transformação capilar, que abrange alisamento, relaxamento e permanente. As aulas são presenciais e aliam teoria e prática, simulando atendimentos em um ambiente de salão de beleza. O profissional formado poderá atuar em salões ou de forma individual, apto a garantir a segurança e a saúde dos clientes.

2 – Manicure e Pedicure Profissional: para formar profissionais de excelência, as aulas presenciais do curso abordam uma sólida base sobre o universo das unhas, com conhecimentos em anatomia, estudos da pele e das unhas, higienização e esterilização dos materiais e biossegurança, seguindo as orientações da Vigilância Sanitária. Os alunos também aprendem conhecimentos sobre visagismo para as mãos e pés, estilos e temperamentos, técnicas de esmaltação, cosmetologia, terapias e massagens.

3 – Barbeiro Profissional Pleno: com aulas presenciais, o curso ensina sobre biossegurança, tricologia, anamnese capilar, colorimetria, visagismo, corte, remoção de barba, aparo de pelos faciais, modelagem de barba e bigode, mudança de forma, alisamento, relaxamento e quais são os produtos mais indicados para cada processo. O profissional formado estará apto para atuar em salões renomados ou em atendimento individual

4 – Designer de Cílios e Designer de Sobrancelhas: a proposta do curso é formar especialistas na beleza do olhar. Nas aulas presenciais, o aluno aprende a calcular o desenho perfeito das sobrancelhas e dos cílios para transformar o olhar de suas clientes, as técnicas mais inovadoras do mercado, como o famoso alongamento de cílios fio a fio, técnicas de lifting, coloração de cílios e sobrancelhas, preenchimento com henna e modelagem de sobrancelhas.

5 – Maquiador Profissional Avançado: com aulas presenciais, o curso é ideal para quem quer se aprofundar no universo da maquiagem. O aluno conhecerá técnicas avançadas de maquiagem, tanto da social, também chamada de “maquiagem de beleza”, quanto de caracterização, utilizada para a criação de personagens e efeitos especiais.

Para oferecer um processo de estudo continuado, levando o profissional do nível básico ao pleno, os cursos possuem ainda possibilidades de especialização, com conteúdos específicos em cada área de atuação. Para conhecer todas as opções, os interessados podem acessar o site do Instituto Embelleze.

Sobre o Instituto Embelleze

O Instituto Embelleze foi fundado em 1998 para qualificar e certificar profissionais que buscam extrair o melhor do mundo da beleza e inspirar as pessoas ao seu redor. Desde então, a marca já formou mais de 2 milhões de profissionais e tem mais de 150 mil alunos inscritos em cursos de suas unidades, que estão presentes em 99% dos estados brasileiros e não param de aumentar.