Cirion amplia Data Center com nova instalação de 200 megawatts no Peru

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

A Cirion, provedora de infraestrutura digital e tecnologia, anunciou que a empresa iniciou a construção de um novo data center carrier-neutral de 20 megawatts e 12.000 metros quadrados no distrito industrial de Macrópolis, em Lurín, Peru. A Cirion tem o respaldo da Stonepeak, companhia de investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, com mais de US$ 55 bilhões em ativos sob sua administração e um extenso portfólio de comunicações e investimentos em infraestrutura digital, no mundo todo.

O novo data center deve ser inaugurado no primeiro trimestre de 2025 e será equipado para atender às necessidades de provedores de serviços de nuvem em hiperescala, operadoras, provedores de conteúdo e empresas que precisem de infraestrutura escalável. Estrategicamente localizado em Lurín, a instalação terá acesso a um ambiente favorável aos negócios, conectividade metropolitana e de longa distância com as principais cidades e hubs tecnológicos da região, além de proximidade com as redes internacionais de cabos submarinos para possibilitar uma latência mínima entre a América Latina e outras regiões.

Em linha com a estratégia Ambiental, Social e de Governança (ESG) da Cirion e o compromisso da empresa com a inovação tecnológica, a nova instalação será um dos data centers com maior eficiência energética na região, com um PUE (Efetividade no uso de energia) líder no mercado.

“O desenvolvimento deste novo data center é mais um passo importante em nossa jornada para aumentar nossa plataforma de data centers interconectados de baixa latência e estabelecer um ecossistema digital próspero na América Latina”, disse Facundo Castro, CEO da Cirion Technologies. “Em um mundo onde a tecnologia multi-cloud impulsionada por dados está promovendo a forma como trabalhamos e vivemos, e é o pilar de decisões de negócios inovadoras, é importante que os dados sejam armazenados, processados, assegurados e analisados adequadamente. A crescente popularidade de IoT, 5G, IA, redes e conteúdo de streaming fomentou uma demanda de capacidade implacável e os data centers são fundamentais para manter a operação desses serviços”.

O data center baseado em Lurín será conectado diretamente, através de fibra redundante, ao atual data center da Cirion que já funciona como um completo ecossistema em Lima, localizado a apenas 35 km de distância e integrado à ampla plataforma carrier-neutral da Cirion, que é composta de 18 data centers em toda a América Latina. Os data centers da Cirion oferecem aos provedores de nuvem e às empresas capacidades escaláveis de colocation, conectividade cruzada e recuperação de desastres, e permitirão que os clientes se conectem diretamente a +90 operadoras e provedores de nuvem pública na região com conectividade peer-to-peer.

Sobre a Cirion

A Cirion é uma provedora de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o objetivo de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 5.500 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A empresa possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região América Latina.