Dedetização em hotéis requer monitoramento regular

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

O Brasil ainda não conta com leis federais para regulamentação de dedetização de hotéis e condomínios, porém, existem legislações regionais (municipais e estaduais) que abordam tal questão e visam garantir uma uniformidade nas regras e devem ser seguidas nacionalmente.

Em hotéis, tais diretrizes norteiam a ação dos profissionais que aplicam os produtos químicos apropriados para a dedetização. Este processo pode incluir a pulverização de inseticidas, aplicação de iscas e armadilhas, além de técnicas adicionais para o controle de roedores, se necessário.

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a lei nº 7806/2017 estabeleceu as diretrizes para o funcionamento das empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, “visando ao cumprimento das boas práticas operacionais, a fim de garantir a qualidade e segurança do serviço prestado e minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de produtos saneantes desinfestantes”, de acordo com o Governador do estado do Rio de Janeiro.

A legislação estabelecida no território fluminense vai ao encontro à RDC nº 52, de 2009, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que “dispõe sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências”. O documento estabelece as principais diretrizes para “garantir a qualidade e segurança do serviço prestado e minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de produtos saneantes desinfestantes”.

Qual a importância da dedetização em hotéis?

Gleison Pinheiro, diretor da Delta Dedetização e Controle de Pragas, especialista em desentupimento e dedetização, comenta que “medidas preventivas devem ser adotadas para evitar futuras infestações. Isso pode incluir a vedação de rachaduras, a instalação de telas de proteção em janelas e portas, a manutenção adequada de tubulações e sistemas de esgoto, entre outras ações”.

A experiência positiva de um hóspede é o maior objetivo das redes hoteleiras. Para avaliar esse quesito, são considerados diversos fatores como a localização, o conforto, a segurança, o lazer e, não menos importante, a higiene, seja de aposentos, quanto das áreas comuns. “Geralmente, ao se hospedar, as pessoas buscam saber que estão seguras. Se o hotel ganha comentários positivos ao manter tudo limpo e organizado, isso pode influenciar no preço na hora de cotar os quartos, as estadias, levando até mesmo ao recebimento de estrelas na avaliação”, comenta Pinheiro.

Por esse motivo, é comum muitos hotéis contratarem os serviços de uma empresa de dedetização periodicamente, um processo minucioso em todas as áreas do empreendimento para identificar possíveis infestações de pragas que possam causar transtornos e prejuízos financeiros.

Após o procedimento, é importante que seja realizado um acompanhamento e monitoramento frequente para verificar a eficácia do tratamento e identificar qualquer sinal de recorrência das pragas. Isso pode incluir visitas de inspeção regulares ou a instalação de dispositivos de monitoramento específicos.

Como funciona o processo de dedetização?

Etapa 1 – “Tudo começa com uma inspeção inicial. Um profissional especializado realiza uma inspeção minuciosa em todas as áreas do hotel para identificar possíveis infestações de pragas, como insetos, roedores e outros animais indesejados”, explica o diretor.

Etapa 2 – O passo seguinte é a elaboração do plano de ação. Com base no que foi aferido, leva-se em consideração a dimensão do hotel, as áreas afetadas e os tipos de pragas encontradas. Este plano inclui escolha dos produtos químicos adequados e as técnicas de aplicação apropriadas para cada caso.

Tudo isso precisa ser bem comunicado com quem irá frequentar o local, como explica Pinheiro: “É importante informar aos hóspedes sobre a realização da dedetização, destacando os benefícios para sua segurança e bem-estar. São fornecidas orientações sobre precauções a serem tomadas, como fechar recipientes de alimentos e, retirar animais de estimação das áreas tratadas, por exemplo”.

