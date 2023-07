Especialista fala sobre o crescimento de data centers no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

O mercado de tecnologia está crescendo exponencialmente, tanto no Brasil quanto internacionalmente, de acordo com o relatório apresentado pela Fact and Factor em 2022. Os data centers desempenham um papel fundamental nesse contexto. De acordo com Luis Hernandez, Gerente de Operações LATAM da ODATA, provedora de serviços de data center e a primeira na América Latina a ser autoprodutora de energia renovável para 100% do consumo de seus data centers, o aumento do uso de tecnologias como armazenamento em nuvem, Internet das Coisas (IoT), veículos autônomos, machine learning e inteligência artificial (IA) impulsionam a demanda por data centers de alta qualidade.

Entre as principais tendências do mercado, está a crescente preocupação com eficiência energética e sustentabilidade. Como os centros de dados consomem muita energia, se torna crucial investir em tecnologias sustentáveis. Dessa forma, é possível potencializar a capacidade tecnológica e reduzir o consumo de energia da infraestrutura que suporta os equipamentos de TI, além do consumo da energia com servidores.

“Esta preocupação com a sustentabilidade deve gerar a migração para novas fontes de energia renovável, com o objetivo de obter uma melhor eficiência energética nos data centers enquanto acompanha a demanda do crescimento do negócio”, diz Hernandez.

Atualmente, tarefas recorrentes estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Isso faz com que os processos repetitivos do dia a dia sejam automatizados, enquanto permitem que o talento humano seja usado em análises e em outras demandas com maior complexidade. Para este caso em específico, algoritmos cada vez mais desenvolvidos estão sendo capazes de potencializar o trabalho como um todo.

Mercado brasileiro

O Brasil foi o único país da América Latina a entrar no ranking como um dos principais mercados de data centers existentes na pesquisa realizada pela Data Center Magazine em 2021. Um dos principais fatores por trás desse fenômeno crescente é o papel crucial desses centros de dados como pilares dessa infraestrutura digital. Em um mundo em que todos os negócios são digitais, a velocidade, responsividade e escalabilidade são requisitos essenciais para se destacar no mercado.

Nesse sentido, Hernandez destaca que as empresas precisam se preparar para acompanhar essa escalabilidade e se adaptar às demandas em constante evolução do mercado. “A capacidade de expansão e o gerenciamento desse crescimento são aspectos cruciais, uma vez que a infraestrutura física e de sistemas precisa estar preparada para lidar com escalas cada vez maiores”, conclui o executivo.