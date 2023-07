Investimento em Previdência Privada continua em expansão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

A busca por segurança financeira e estabilidade no futuro é uma preocupação crescente para muitas pessoas. Com o intuito de se preparar para a aposentadoria ou alcançar metas financeiras de longo prazo, a previdência privada tem se tornado uma opção cada vez mais popular.

Enquanto o sistema de previdência social enfrenta desafios e incertezas, essa modalidade surge como uma opção complementar, permitindo que as pessoas assumam o controle de seu futuro financeiro.

O investimento é de longo prazo, cujo objetivo principal é proporcionar uma renda complementar à aposentadoria oferecida pelo sistema público, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que é oferecida por instituições financeiras, como bancos e seguradoras.

O mercado de previdência privada no Brasil continua a crescer de forma expressiva. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), no primeiro trimestre de 2023, houve um aumento significativo de 4,9% na arrecadação dessa modalidade, totalizando impressionantes R$39,3 bilhões.

A captação líquida dos planos de previdência nesse período foi de R$5,3 bilhões, considerando que os resgates alcançaram o valor de R$34,0 bilhões, representando um aumento de 9% em comparação ao ano anterior. Esses dados evidenciam a contínua demanda e interesse dos investidores por essa forma de investimento de longo prazo.

Outro dado analisado é o montante de ativos nos planos de previdência privada aberta, que atingiram a marca de R$1,26 trilhão. Esse valor representa aproximadamente 12,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, demonstrando a relevância desse setor para a economia brasileira.

Diante desses números positivos, Victor Fonseca, Head de Fundos de Investimentos da Criteria Partners, destaca que é fundamental ressaltar a importância de um planejamento adequado ao investir em previdência privada.

Fonseca aponta que esses números destacam a crescente conscientização das pessoas sobre a importância de se planejar financeiramente para o futuro, especialmente considerando o cenário de incertezas em relação ao sistema de previdência social. “A previdência privada surge como uma alternativa atrativa, oferecendo benefícios fiscais, flexibilidade de resgates e a possibilidade de complementar a aposentadoria do sistema público”, sinaliza Fonseca.

Outro aspecto destacado por Fonseca é que o aumento na arrecadação e nos ativos demonstra a confiança dos investidores nesse tipo de investimento, bem como a eficácia das estratégias de divulgação e educação financeira promovidas pelas instituições do setor. Além disso, a diversidade de opções de investimento disponíveis nos planos de previdência privada permite que os investidores adequem seus investimentos de acordo com seu perfil de risco e objetivos financeiros.

Compreendendo os benefícios e vantagens da previdência privada

Como apontado anteriormente, a previdência privada é uma opção para diversos perfis de investidores, especialmente aqueles que desejam planejar sua aposentadoria ou alcançar metas financeiras de longo prazo. Entre os principais aplicações e benefícios desse tipo de investimento, Fonseca destaca:

Aposentadoria planejada: investir em previdência privada permite construir uma reserva financeira para complementar a renda durante a aposentadoria, mantendo o padrão de vida desejado e proporcionando tranquilidade financeira.

Educação dos filhos: a previdência privada pode ser uma ferramenta eficiente para investir na educação dos filhos. Ao começar a investir cedo, é possível acumular recursos ao longo dos anos e utilizá-los para custear estudos de qualidade no futuro.

Transferência de patrimônio: a previdência privada pode ser uma estratégia inteligente para a transferência de patrimônio. Ao nomear beneficiários, é possível ter amparo financeiro para entes queridos em caso de falecimento, evitando burocracias e custos adicionais.

Flexibilidade: a previdência privada oferece opções de planos e perfis de investimento, permitindo a escolha a modalidade mais adequada às necessidades do interessado. É possível alterar contribuições, resgatar valores ou transferir recursos entre diferentes fundos de investimento, proporcionando conveniência ao investidor.

Planejamento tributário: a previdência privada possibilita um planejamento tributário eficiente, especialmente no caso do PGBL. Ao realizar contribuições e aproveitar os benefícios fiscais, é possível otimizar a carga tributária e reduzir o impacto do imposto de renda no momento do resgate.

Por fim, Fonseca aponta que cada pessoa deve considerar suas metas financeiras, idade, tempo até a aposentadoria e padrão de vida desejado na terceira idade. A busca por orientação de um profissional especializado, como um planejador financeiro, é recomendada para garantir escolhas adequadas e maximizar os benefícios dessa forma de investimento.

A Criteria Partners fornece serviços regulamentados pela CVM, abrangendo áreas como Crédito, Seguros, Câmbio e Fusões & Aquisições entre outras.