Técnica de hidrojateamento é opção para desentupimento

* Por: DINO - 27 de julho de 2023.

O percentual de famílias com dívidas no Brasil chegou a 78,3% em abril de 2023, de acordo com a Peic (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor), divulgada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). A parcela é a mesma que foi registrada em fevereiro, mas é maior que os 77,7% de abril de 2022. Segundo a projeção, a taxa de 78,3% deve escalar para 78,4% em julho.

Em um cenário adverso, a perspectiva de ter que desembolsar altos valores para resolver problemas que podem ocorrer em qualquer residência, como os entupimentos, tendem a preocupar os moradores que, nesse momento, recorrem a empresas que atuam na área à procura de uma solução efetiva e acessível financeiramente.

Gleison Pinheiro, responsável pela DesentupiPias – empresa especializada em serviços de desentupimento de pias e serviços de dedetizadora e desentupidora de esgoto em São Paulo (SP), conta que a maioria das pessoas não sabem, mas há diversas técnicas que podem ser realizadas na hora de realizar o desentupimento de canos. Segundo o especialista, a técnica de hidrojateamento tem ganhado destaque devido a sua praticidade e precisão.

Como funciona o processo do hidrojateamento?

“O processo de desentupimento por meio da técnica para realizar o serviço de hidrojateamento começa com a inspeção da tubulação para identificar o local e a causa do entupimento. Em seguida, é selecionado o bico apropriado para o hidrojateamento, levando em consideração o tipo de obstrução e o diâmetro da tubulação”, explica.

Segundo Pinheiro, o hidrojato é conectado à rede de água ou a um reservatório de água pressurizada, e a mangueira é inserida no encanamento por meio de um acesso adequado, como um ralo ou um ponto de inspeção. A partir daí, a água é liberada em alta pressão através do bico do hidrojato.

De acordo com ele, a pressão da água é ajustada conforme a necessidade, e a intensidade do jato é direcionada para a obstrução. “A força combinada do fluxo de água em alta pressão e a direção precisa do jato permitem a remoção eficiente dos detritos, desalojando-os e liberando o fluxo na tubulação”.

Onde o hidrojateamento pode ser usado?

Pinheiro explica que a técnica pode ser utilizada para desentupir uma ampla variedade de obstruções em diferentes tipos de sistemas de encanamento, como: obstruções de gordura, obstruções de resíduos sólidos, obstruções por raízes de árvores, obstruções por depósitos minerais e limpeza preventiva.

Segundo o responsável pela DesentupiPias, a técnica de hidrojateamento de tubulações tem ganhado uma ampla adesão no mercado nos últimos anos, devido aos diversos benefícios que oferece em comparação com métodos tradicionais de desentupimento.

“O desentupimento por hidrojateamento proporciona eficiência e eficácia, preservação das tubulações, versatilidade, segurança e sustentabilidade, além de resultados duradouros”, afirma Pinheiro. “A demanda por serviços de desentupidora que oferecem a técnica tem aumentado de forma significativa, impulsionando o crescimento e a adesão no mercado nos últimos anos”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://desentupimentodepia.com.br/