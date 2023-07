ABO-SP afirma que a maior parte das causas do mau hálito está na boca

Compartilhe Facebook

O mau hálito é desagradável. Muitas vezes, quem sofre com ele, nem sabe. No entanto, essa falta de percepção tem explicação científica e é causada por um fenômeno chamado fadiga olfativa, quando o olfato se acostuma com um determinado cheiro, as células olfatórias deixam de sinalizar o odor. Estar nessa condição ainda é prejudicial para a saúde mental, pois o cheiro ruim pode afastar as pessoas, prejudicar o convívio pessoal e a autoestima.

A halitóse pode ter diversas causas, algumas das quais incluem higiene inadequada, boca seca, língua saburrosa, tabagismo, problema digestivo, alimentação, entre outros. No entanto, a maioria dos problemas está na boca.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Odontologia-Secção São Paulo (ABO-SP), Mário Cappellette Jr., o mau hálito é multifatorial. “É comum as pessoas acharem que o vilão é o estômago. Até pode ser, mas na maioria das vezes, a causa está na boca. Entre elas estão: má higiene dos dentes e da língua, alimentação ruim, problemas dentários, acúmulo de bactérias ao dormir, estresse, xerostomia (boca seca), desidratação, tabagismo, alcoolismo, infecções respiratórias, refluxo, halitose fisiológica da manhã, entre outras. É importante investigar a origem. Existe a possibilidade também de ser o sinal para algo mais grave”, alerta.

Para o diagnóstico correto é preciso uma avaliação profissional, que pode ser feita pelo cirurgião-dentista ou médico especialista no sistema digestivo, após exames específicos. “O tratamento é multidisciplinar. Nos casos mais simples, o profissional irá orientar para a correta higiene bucal, tratamento dos dentes e da gengiva ou mudanças nos hábitos alimentares, por exemplo”, explica Cappellette Jr.

O cirurgião-dentista ainda destaca que alguns alimentos podem provocar o mau odor na boca, entre eles estão o alho, a cebola e os laticínios. Alguns outros ajudam a amenizar o cheiro: maçã, cenoura, pepino, chá de boldo, gengibre, iogurte natural sem açúcar, suco de limão, hortelã e água. No entanto, o mau hálito só será eliminado com tratamento profissional.

“É essencial para a saúde da boca visitar o cirurgião-dentista periodicamente (intervalos de 6 meses). Assim é possível, inclusive, diagnosticar o mau hálito sem constrangimento ou sensação vexatória. Higienizar a boca corretamente, com o uso de escova, creme e fio dentais, usar um raspador de língua, consumir alimentos saudáveis a cada três horas, não fumar e manter a boca sempre úmida, evitará o mau hálito de causa bucal”, finaliza Cappellette Jr.