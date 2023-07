Agnes promove evento online sobre eSocial na gestão pública

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

Desde sua implementação, o eSocial tem sido a plataforma centralizadora de todas as informações relacionadas à folha de pagamento e SST (Saúde e Segurança do Trabalho).

Essa é a base fiscalizadora para o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), MPS (Ministério da Previdência Social) e RFB (Receita Federal do Brasil), que será igualmente monitorada e autuada em caso de inconformidades ou inconsistências encontradas.

Considerando esse cenário, a Agnes, plataforma de monitoramento do eSocial , está promovendo um evento online e sem custo de inscrição que abordará a nova realidade do eSocial e SST (Saúde e Segurança do Trabalho) na Administração Pública.

O evento contará com autoridades e especialistas em eSocial no Brasil. Eles são:

Orion Sávio Santos de Oliveira – Coordenador-Geral do Seguro Acidente de Trabalho no Ministério da Previdência Social;

Luiz Antônio Medeiros de Araujo – Auditor Fiscal do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) e integrante do Grupo Técnico do eSocial;

Tiago Andrino – Diretor de Relações Institucionais da Agnes e Consultor Especializado em Tecnologia Tributária.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas neste link.

Para saber mais, basta acessar agnes.com.br.