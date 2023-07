Atlantic Hub anuncia 7ª edição do Atlantic Connection

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

No dia 18 de agosto, a partir das 8h30, será realizado, na Casa de Portugal, o Atlantic Connection, evento que reúne atores do ecossistema empresarial entre Brasil e Portugal, incluindo investidores, acadêmicos e líderes empresariais, com objetivo de proporcionar compartilhamento de conhecimento e conexões.

Durante o evento, os participantes estarão imersos em um ambiente estimulante com palestras, painéis de discussões e oportunidades de networking, visando a troca de ideias e criação de parcerias estratégicas que impulsionem o crescimento internacional de empresas para a Europa através de Portugal.

O Atlantic Connection é um evento anual de grande porte promovido pela Atlantic Hub, uma empresa portuguesa que apoia empresários brasileiros na internacionalização de seus negócios para a Europa a partir de Portugal.

Essa iniciativa tem como objetivo principal apoiar negócios e parcerias entre empresas luso-brasileiras, fortalecendo o ecossistema empreendedor de ambos os países.

Com mais de 300 participantes presencialmente a cada edição, o Atlantic Connection se tornou um ponto de encontro para reunir empreendedores, representantes responsáveis ​​e especialistas de diversas áreas, proporcionando um ambiente para a troca de conhecimento, networking e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios.

Uma das principais características do Atlantic Connection é a presença de palestrantes expressivos e influentes nos ecossistemas empreendedores luso-brasileiros. Ao longo do evento, esses speakers compartilham suas experiências, discutem tendências, inovações e estratégias de sucesso, fornecendo um panorama abrangente das oportunidades existentes.

Sendo assim, o Atlantic Connection busca impactar na construção de uma ponte empreendedora entre Portugal e Brasil, fortalecendo as relações comerciais e fomentando o intercâmbio de conhecimentos e experiências.

O que acontecerá na 7ª edição?

A 7ª edição do Atlantic Connection contará com palestrantes especialistas em suas respectivas áreas, que compartilharão insights e histórias de suas jornadas no mundo dos negócios. Entre eles, destacam-se o Embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, Cônsul Geral de Portugal em São Paulo; Armando Abreu, Presidente de Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil; Nuno Rebelo de Sousa, Presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo; Marco Gomes, Head of Online Strategic Programs da Nova School of Business & Economics; Renata Ramalhosa, CEO Brasil da beta-i; Augusto Lins, Presidente da Stone, entre outros.

Além disso, o Atlantic Connection 2023 estará em um espaço projetado para aqueles que estão em busca de oportunidades para expandir seus negócios. O ambiente oferece networking, acesso a especialistas portugueses e a oportunidade de estabelecer parcerias estratégicas.

Serviços:

Data: 18/08

Horário: 8h30 às 18h

Local: Evento presencial na Casa de Portugal em São Paulo

O que: Evento com palestras

Inscrição: https://materiais.atlantichub.com/atlantic-connection-2023

Atlantic Connection é uma realização da Atlantic Hub, empresa portuguesa com sede em Lisboa e escritório em São Paulo, que fomenta negócios e parcerias dentro do ecossistema de empresas Luso-Brasileiras.

O evento conta com nomes relevantes do ecossistema empreendedor dos dois países apresentando e discutindo o atual cenário e as perspectivas para o futuro de quem deseja expandir sua atuação e internacionalizar para Europa e mundo através de Portugal.