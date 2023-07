BPO financeiro fortalece gestão de pequenas e médias empresas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

Abrir uma empresa e gerenciá-la para garantir o progresso da operação nem sempre é uma tarefa fácil para os empreendedores. Segundo dados divulgados pelo Sebrae, as MEs possuem uma taxa de mortalidade de 21,6% e fecham após 5 anos de atividade, já as EPPs possuem uma taxa de mortalidade de 17% e fecham após 5 anos de atividade.O levantamento também mostra que 17% dos empreendedores não fizeram nenhum planejamento estratégico para o negócio e 59% dizem ter feito para no máximo 6 meses.

Um bom planejamento e o foco na gestão financeira, poderia gerar desfechos diferentes para esses PMEs. O cuidado com as finanças é algo a se considerar para que o negócio possa prosperar e superar os desafios. Cuidar de questões como controle de contas a pagar e a receber, realizar o acompanhamento de fluxo de caixa, DRE gerencial (Demonstração de Resultado de Exercício), entre outros pontos é algo fundamental para o sucesso dos empreendedores.

No entanto, essa atividade demanda muitos recursos, como tempo e conhecimentos técnicos. Uma alternativa para as pequenas e médias empresas é o BPO financeiro.

Solução para um futuro promissor das PMEs

O BPO financeiro (Business Process Outsourcing) nada mais é que uma terceirização em relação a processos ligados a contas a pagar, a receber, tesouraria e gestão financeira. Apesar do setor financeiro ser importante para o negócio, ele não faz parte de sua atividade principal. A terceirização pode ser uma alternativa para obter resultados melhores e atender às necessidades das companhias.

“Quando bem selecionado e implementado, o BPO financeiro contribui para um gerenciamento mais efetivo. Assim, a empresa tem a chance de chegar longe e aproveitar ao máximo os valores disponíveis”, explica Jorge Pessoa, CEO da Person Consultoria.

Nesse contexto, para apoiar no gerenciamento das demandas, o mercado passou a reconhecer o BPO financeiro como uma alternativa vantajosa para as PMEs. Jorge explica que a terceirização é baseada na contratação de especialistas, mas que não são funcionários diretos da empresa. Os profissionais realizam as atividades relacionadas à gestão financeira, dentro dos padrões exigidos e das demandas pontuais.

Eficiência e produtividade para os empreendedores

Com a ajuda de uma equipe terceirizada, é possível atender melhor às demandas do negócio. Inclusive, se a empresa estiver em crescimento, é uma forma de realizar todas as atividades necessárias sem ter que ampliar a equipe.

Além de tudo, é comum que muitas dessas etapas sejam automatizadas, o que diminui o tempo de execução. “Soma-se, ainda, o fato de que as atividades são realizadas por profissionais, o que evita erros. Então, há uma ampliação nos níveis de eficiência e de produtividade”, pondera o CEO da Person Consultoria.

BPO oferece mais proteção para as empresas

“Com profissionais especializados atuando na gestão financeira das PMEs, as chances de erros ou de discordâncias diminuem consideravelmente. Esse apoio reduz os riscos de irregularidades, principalmente pelo fato de impedir a ocorrência de fraudes, já que as atividades financeiras são realizadas seguindo métodos e processos profissionais e confiáveis”, explica o CEO da Person Consultoria.

Apoio para a tomada de decisão

Um bom gerenciamento financeiro além de servir de base para a contabilidade que gerará relatórios, balancetes e informações relevantes para a gestão financeira da empresa e regularidade perante os órgãos competentes, também fornecerá fluxo de caixa, demonstrativos de resultados e relatórios que garantem um diagnóstico completo sobre a empresa.

“Isso é fundamental para que a gestão possa definir caminhos com embasamento e estrutura em dados. Como consequência, a tomada de decisão se torna mais efetiva e com menos riscos de erros”, afirma Jorge. Porém, não basta contratar o BPO Financeiro, é preciso escolher uma consultoria especializada e estar disposto a se adequar às metodologias indicadas.

Para tanto, vale considerar questões como nível de prestação de serviço, ferramentas e metodologias utilizadas. Assim, pode-se garantir a seleção de um parceiro que realmente fará a diferença na prosperidade do negócio.

O BPO financeiro pode ser uma alternativa para quem busca tornar as empresas mais seguras, obter performance e se destacar no mercado.

Sobre a Person Consultoria

Desde 1999, a Person Consultoria atende empresas nacionais e multinacionais, estabelecendo uma linguagem empresarial global em nível gerencial e estratégico.

Contato

Site: www.personconsultoria.com.br

Redes sociais: @personconsultoria