Profissional correspondente bancário segue em crescimento

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

Apesar do primeiro semestre de 2023 ter sido de recessão para o mercado de crédito, na verdade o cenário parece ser otimista, e as oportunidades de trabalho e carreira para um tipo específico de profissional – o correspondente bancário – continuam a crescer. A Pesquisa Febraban de Economia Bancária e Expectativas, diz que a carteira livre deverá avançar 9,3% neste ano, e a estimativa de alta do crédito direcionado é de alta de 10,7%.

Outro exemplo de retomada do crédito é a Caixa, o principal banco a oferecer crédito imobiliário, com crescimento de 15% na concessão de crédito no primeiro semestre de 2023.

A maior revolução que tem acontecido no cenário do crédito e que pode colocar o Brasil na rota dos países desenvolvidos é o Marco Legal das Garantias. A proposta busca estabelecer novas regras que simplificam o processo de concessão de empréstimos, além de agilizar a execução extrajudicial de dívidas.

Atualmente, os financiadores podem levar anos para recuperar o dinheiro emprestado ou o bem alienado. Com a nova legislação, esse prazo pode ser reduzido para menos de um mês.Esta medida também prevê que um bem pode ser dado como garantia em mais de uma operação de crédito. Quanto mais garantias forem oferecidas, menores serão as taxas de juros.

É neste cenário de mudanças e incentivos ao crédito, associados à digitalização e a uma população mais informada e que exige atendimento mais personalizado e qualificado, que o profissional correspondente bancário entra em evidência, com grandes possibilidades de crescimento.

Os correspondentes bancários fazem parcerias com as instituições financeiras e demais empresas autorizadas, para atuar como intermediário na oferta de produtos de crédito dessas instituições, que fazem essa parceria para expandir o alcance de seus produtos, o que não seria possível somente com os próprios canais e agências dos bancos.

De acordo com o professor e especialista Jefferson Ribeiro da AprovaBancários.com, escola especializada em treinamento de correspondentes bancários, o cenário de medidas para impulsionar o crédito, aliado à transformação digital, traz oportunidades e aumento da demanda por esses profissionais:

“O mercado de crédito brasileiro, apesar de já existir há um bom tempo, ainda está engatinhando, se comparado a outros países. Ou seja, os profissionais e empresas que atuam neste setor poderão ter oportunidades de crescimento cada vez mais crescentes. Em 2023 em diante já estamos prevendo um grande movimento de aumento da procura por correspondentes bancários. Os profissionais que tem a certificação certa como por exemplo a Febraban Completa, e sabe como fazer as coisas da forma certa, a oportunidade de ter retornos excepcionais fica cada vez maior.”

Somado ao Marco Legal das Garantias, há também a previsão de inflação controlada. De acordo com o Boletim Focus, as estimativas do IPCA recuaram para 4,90% em 2023 e para 3,90% em 2024.

“Com essa medida e a previsão de redução na inflação, pode haver também uma redução na taxa nos juros de empréstimos e financiamentos. Tudo isso pode aumentar muito a procura por crédito, e consequentemente a necessidade de profissionais que oferecem estes produtos e que ajudam o cliente a encontrar a melhor solução de acordo com a sua necessidade. O consumidor já está online, mas poucos correspondentes operam corretamente de forma online, tem oportunidades de sobra”, ressalta Jefferson.

Dessa forma, finalizou o especialista, com o cenário atual de mudanças e medidas de impulsionamento do crédito, a profissão de correspondente bancário está em rápida ascensão e sendo cada vez mais necessária, trazendo oportunidades de altos retornos para todos aqueles que pretendem trabalhar ou já atuam neste setor.

