Saber Beber distribui garrafas de água em Campos do Jordão

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

Nos meses de junho e julho, Campos do Jordão, em São Paulo, recebe o Festival de Inverno e, neste ano, além das diversas atrações, o evento contará com o apoio do programa Saber Beber do Grupo Petrópolis, que alerta para a importância do consumo responsável de bebidas alcoólicas.

A ação será feita por meio de uma blitz nas imediações do Parque Capivari, conhecido por abrigar os famosos pedalinho e teleférico de Campos, onde serão distribuídas para os visitantes mais de 70 mil garrafas de águas, com rótulo personalizado do programa, para reforçar e enfatizar a necessidade de beber com sabedoria, respeitando os limites individuais.

Além disso, a comunicação em torno do programa será para chamar a atenção em relação à hidratação e não dirigir automóvel após ter consumido bebida alcoólica. “Acreditamos que é possível aproveitar momentos de descontração e socialização, sem comprometer a saúde e a segurança. Essa blitz 360° será feita na cidade com foco no inverno, quando recebemos muitos turistas e pessoas que utilizam as estradas. Entendemos que juntos podemos alcançar um impacto significativo na comunidade de Campos do Jordão, promovendo uma cultura de consumo responsável e consciente”, comenta Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis.

A blitz ainda contemplará supermercados, bares e hotéis da cidade, onde serão distribuídos para os visitantes além das garrafinhas de água, alguns materiais informativos. Toda a ação contou com o desenvolvimento do time de comunicação e da equipe de trademarketing da companhia.

Saber Beber – Lançado oficialmente em 2017, o Saber Beber é a plataforma de comunicação do Grupo Petrópolis para falar sobre os benefícios que envolvem o consumo consciente de bebidas alcoólicas. Englobando todo o mercado de bebidas alcoólicas, o Programa Saber Beber desenvolve atividades por todo o país, seja com ações em eventos ou a comunicação com públicos específicos. Saiba mais no site e @saberbeber no Instagram e Facebook.

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Lokal, Black Princess, Petra, Cabaré, Weltenburger e Cacildis; as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka; a Cabaré Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; o refrigerante It!; o isotônico TNT Sports Drink; a água Petra e água tônica Petra. Com oito fábricas em operação, o grupo é composto por mais de 20 mil colaboradores. Conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool. Para saber mais, basta acessar o link e em @grupo.petropolis nas redes sociais.