Técnica DHI permite transplante capilar sem sedação e cortes

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 28 de julho de 2023.

De acordo com dados divulgados em matéria publicada no jornal Estado de Minas, cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem de alopecia androgenética, também conhecida como calvície masculina. Nos últimos 10 anos, a busca por transplantes capilares cresceu mais de 100%.

O aumento na procura por transplante capilar no Brasil é reflexo da maior compreensão sobre a calvície masculina e da evolução das técnicas cirúrgicas. Os procedimentos de transplante capilar são cada vez mais seguros e eficazes, dentre eles, uma novidade chegou ao país.

O Sistema DHI Total Care utiliza um transplantador patenteado e registrado que permite um design natural do cabelo e alta taxa de sobrevivência dos folículos transplantados. Além disso, conta com protocolos rígidos de segurança, controle e qualidade, certificados pelo ISO, CQC do Reino Unido e União Europeia, garantindo ao paciente maior conforto no procedimento hospitalar.

“Acredito firmemente que nossa maior contribuição para o campo da restauração capilar até agora é nosso Sistema DHI Total Care, que é um sistema abrangente para o diagnóstico, prognóstico e tratamento da queda de cabelo masculino e feminino”, afirma Giotis Konstantino, Fundador da DHI Brasil Transplante Capilar.

Tratamento sem sedação e sem cortes

O profissional informa que uma das características do procedimento é o fato dele ser menos invasivo do que as técnicas convencionais, pois utiliza um transplantador que permite a colocação dos folículos capilares diretamente na área receptora, sem a necessidade de fazer cortes ou incisões. E sem sedação, o que pode ser mais confortável para o paciente.

“Para garantir a segurança e eficácia da técnica DHI, apenas médicos cirurgiões especialistas e habilitados no método podem realizar os procedimentos médicos. Esses profissionais passam por uma rigorosa especialização teórica e prática, garantindo a padronização dos procedimentos realizados nas clínicas especializadas em diversos países”, finaliza Konstantino.

Para saber mais, basta acessar: www.dhibrasil.com.br