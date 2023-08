A Watts Water Technologies, Inc. anuncia dividendo trimestral

Compartilhe Facebook

31 de julho de 2023.

A Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) anunciou hoje que a empresa pagará um dividendo trimestral de trinta e seis centavos de dólar (US$ 0,36) por ação em cada ação em circulação das Ações Ordinárias Classe A e Classe B da Empresa. O dividendo será pago em 15 de setembro de 2023 aos acionistas registrados ao final do horário comercial em 1º de setembro de 2023.

A Watts Water Technologies, Inc., por meio de suas empresas afiliadas, é um fabricante global com sede nos EUA que oferece uma das mais amplas linhas de produtos de encanamento, aquecimento e qualidade da água no mundo. As empresas e marcas da Watts Water oferecem soluções inovadoras de encanamento, aquecimento e qualidade da água para aplicações comerciais, residenciais e industriais. Para obter mais informações, visite www.watts.com.

