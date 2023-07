Emtel seleciona a Tecnotree para sua jornada de transformação de BSS

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de julho de 2023.

A Tecnotree, fornecedora mundial de soluções de transformação digital com sede na Finlândia para Provedores de Serviços de Comunicação (CSPs) e Provedores de Serviços Digitais (DSPs), tem o orgulho de anunciar a assinatura de um novo acordo com a Emtel Mauritius, onde a Tecnotree fornecerá a solução de pilha de BSS para substituir os processos de negócios, produtos e serviços legados da empresa, a fim de melhorar sua eficiência operacional e atender aos requisitos atuais e futuros do mercado como operadora de telecomunicações.

O pacote BSS pronto para 5G da Tecnotree com recursos analíticos compreende uma linha completa de processos de negócios que suportam o ciclo de vida do cliente e o gerenciamento de receita. A Tecnotree conta com uma pilha de BSS ágil e de código aberto que é nativa da nuvem, compatível com Open Digital Architecture (ODA) e certificada como platina pelo TM Forum para APIs abertas do mundo real que permite uma integração perfeita. A solução Tecnotree oferece uma melhor experiência ao cliente, bem como oportunidades avançadas de monetização. Ele atendeàcrescente necessidade de serviços novos e futuristas para clientes varejistas e corporativos. A pilha de BSS da Tecnotree permite que os clientes criem um diferenciador de mercado e forneçam ferramentas e tecnologias de código aberto para obter o máximo de benefícios em termos de escala, desempenho, flexibilidade e economia de capex/opex.

A implementação incluiu produtos como gerenciamento de clientes, gerenciamento de documentos, gerenciamento de produtos, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de estoque, gerenciamento de distribuidores, gerenciamento de comissões, gerenciamento de fluxo de trabalho, gerenciamento de fidelidade e campanha, atendimento ao cliente, gerenciamento de vendas e clientes potenciais e gerenciamento de valor agregado.

A implementação completa da pilha digital inclui os principais diferenciais da solução, como uma visão de 360 graus que fornece uma visão consolidada do cliente, recursos de autoatendimento com experiência de integração digital, como campanhas em tempo real no gerenciamento de campanhas, tecnologias de código aberto com processo configurável que reduzem o custo operacional e lançamento rápido de serviços digitais que reduzem o tempo de comercialização.

Kresh Goomany, CEO da Emtel Mauritius, disse: “É uma grande satisfação fazer uma parceria com a Tecnotree nesta jornada transformadora. O pacote BSS da Tecnotree nos permite melhorar nossa eficiência operacional e atender aos requisitos de mercado em constante evolução. Ele nos equipa com as ferramentas necessárias para gerar o máximo de benefícios em termos de escala, desempenho e custo-benefício. Estamos confiantes de que os recursos do pacote BSS da Tecnotree, como integração digital do cliente, visão inteligente de 360 graus do cliente, percepções e recomendações do cliente em tempo real e catálogo unificado para ofertas agrupadas, não apenas ajudarão a Emtel a oferecer uma experiência superior ao cliente, mas também complementarão nossa ofertas 5G para os clientes”.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree OYJ, afirmou: “Estamos entusiasmados por colaborar com a Emtel Mauritius e orgulhosos de desempenhar um papel crucial em sua mudança para a digitalização e serviços avançados. Esta parceria marca um passo importante em nosso compromisso de fornecer soluções de transformação digital superiores que permitirão obter o máximo de benefícios em termos de transformação incremental com novos modelos de negócios, eficiência operacional, experiência de usuário imersiva e arquitetura centrada em dados do cliente. Esta colaboração demonstra nossa dedicação em fornecer diferenciais de mercado e ofertas futuristas que satisfaçam as crescentes necessidades das operadoras de telecomunicações”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma provedora digital de Sistemas de Suporte a Negócios Digitais (BSS, na sua sigla em inglês) prontos para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a obter o Platinum Certified pelos padrões Open API da TM Forum, e nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto compreende toda a gama (order-to-cash) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outras indústrias de serviços digitais criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também oferece um mercado multiexperiência de Fintech e B2B2X para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar as comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Helsinki Nasdaq (TEM1V).

Para mais informações, acesse www.tecnotree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree

E-mail: [email protected]

