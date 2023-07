Inteligência Artificial pode auxiliar a produção de conteúdo

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de julho de 2023.

A utilização da inteligência artificial (IA) está promovendo uma evolução na indústria do marketing, proporcionando às marcas e indivíduos a capacidade de produzir conteúdo de forma dinâmica e financeiramente acessível. De acordo com o estudo publicado pela consultoria McKinsey, estima-se que o mercado de inteligência artificial gere um impacto anual aproximado de US$ 2,6 trilhões a US$ 4,4 trilhões na economia global.

Ainda de acordo com o estudo, a tecnologia, além de gerar imagens, pode criar mensagens personalizadas para consumidores e descrições de produtos. Estima-se que com isso a inteligência artificial possa gerar um ganho de 5% a 15% dos gastos totais com marketing e de 3% a 5% dos gastos com vendas B2B e B2C. Nesse contexto, as empresas de marketing e publicidade, acompanhando o potencial dessa tecnologia, têm aplicado a IA no desenvolvimento de conteúdo para a produção de publicidade com influenciadores digitais, onde o influenciador apenas disponibiliza a sua foto e o recurso gera a ilustração em qualquer lugar, momento ou situação do tempo e do espaço.

Para Miguel Prado, coordenador de Marketing e Growth da agência GHM, a aplicação da inteligência artificial na criação de conteúdo visual tem se mostrado um meio eficaz para superar as limitações tradicionais de tempo, custo e logística. “Ao utilizar algoritmos avançados e aprendizado de máquina, é possível gerar conteúdos de alta qualidade em um curto período de tempo, sem a necessidade de grandes investimentos financeiros ou processos de produção complexos, mas sempre seguindo as leis de direitos autorais vigentes”, explica Prado.

Um exemplo do uso da inteligência artificial é a parceria entre a agência de Growth Hacking e Marketing GHM e a marca Polaroid Eyewear. O coordenador destacou o impacto dessa colaboração, afirmando: “Graças à inteligência artificial, conseguimos criar ilustrações de influenciadores digitais nas 7 Maravilhas do Mundo, em alguns minutos”. Simone Ferraz, Diretora da Safilo e influenciadora da ação, também comentou sobre o uso da tecnologia, acrescentando: “Essa parceria nos permitiu explorar todo o potencial da inteligência artificial para criar imagens autênticas e impactantes”.

Esse tipo de produção altera a forma de trabalho dos departamentos de marketing e agências publicitárias, demonstrando como a inteligência artificial pode auxiliar na criação de conteúdo visual. “Esse uso da tecnologia abre novas possibilidades e desafia as limitações tradicionais, proporcionando uma vantagem competitiva significativa. À medida que a inteligência artificial continua a evoluir, a produção de conteúdo alcança novos níveis”, reitera Miguel.

“É importante ressaltar que a utilização de imagens de pessoas deve ter autorização das mesmas para que sejam manipuladas digitalmente, além de seguir as diretrizes de direitos autorais”, finaliza Miguel.

