Perficient Anuncia Plano de Sucessão de Liderança

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 31 de julho de 2023.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), a principal consultoria digital mundial que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que o diretor executivo (“CEO”), Jeff Davis, planeja fazer a transição para presidente executivo em 1º de outubro de 2023. Após um cuidadoso processo de planejamento de sucessão, o presidente e diretor de operações, Tom Hogan, foi designado diretor de operações da Perficient e nomeado para o conselho, cada um com vigência a partir de 1º de outubro de 2023.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230727997546/pt/

Perficient’s Chairman and CEO Jeff Davis will transition to Executive Chairman on Oct. 1, 2023. (Photo: Business Wire)

“Servir a Perficient desde 2001 vem sendo uma honra e um privilégio extraordinários. Durante este período, crescemos de startup a líder mundial, criamos milhares de empregos, recompensamos nossos acionistas e construímos uma lista de clientes composta pelas principais empresas e maiores marcas do mundo”, disse Davis. “Tom Hogan apresentou resultados robustos e se preparou para este cargo por vários anos. Estou empolgado por ele liderar a Perficient no futuro. Além de Tom, a maioria de nossos líderes executivos está na função há mais de uma década, e estou mais confiante do que nunca nesta equipe, bem como na posição e potencial de mercado da Perficient.”

David Lundeen, principal diretor independente do conselho administrativo da Perficient, disse: “Em nome do conselho, quero agradecer a Jeff por sua liderança extraordinária e muitos anos de serviçoàPerficient. Jeff liderou a Perficient em ambientes de mercado intensos, estáveis e desafiadores com mão firme. Seu foco, garra e determinação consistentes produziram um crescimento tremendo a todos os associadosàPerficient. Assim como Jeff, estamos incrivelmente otimistas sobre o rumo que a Perficient irá tomar nos próximos anos. Tom é o líder ideal para levar a Perficient a um futuro de crescimento e expansão internacional contínuos, sendo que o conselho tem total e absoluta confiança nele e em toda a equipe de liderança executiva.”

“Desde que entrei em 2008, acredito nas inúmeras oportunidades da Perficient para entregar resultados impactantes a nossos clientes, carreiras incríveis a nossos colegas e diferenças importantes a nossas comunidades e para o mundo”, disse o diretor executivo eleito, Tom Hogan. “Sou grato a Jeff por seus muitos anos de liderança e orientação e ao conselho por seu apoio e orientação contínuos. Sinto-me honrado em assumir o papel de diretor executivo e liderar nossa organização única, ambiciosa e de inspiração por muitos anos de crescimento mundial.”

Sobre a Perficient

A Perficient é a consultoria digital com liderança internacional. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar suas expectativas, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégia incomparável, recursos criativos e tecnológicos, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a serem bem-sucedidas. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicadoàimprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título “Fatores de Risco” em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230727997546/pt/

Contato:

Bill Davis, Vice-Presidente

314-529-3555

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE