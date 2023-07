Transações digitais impulsionam crescimento de cloud privada

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 31 de julho de 2023.

Um novo relatório da ISG Provider Lens, empresa global de pesquisa e consultoria no segmento de tecnologia da informação, divulgado nesta semana no Brasil, aponta tendências do setor de hospedagem em nuvem, análises comparativas entre provedores de serviço e casos de sucesso identificados entre empresas brasileiras do segmento. O estudo confirma um forte crescimento da demanda por serviços de migração e gerenciamento de software em nuvem híbrida ou privada e destaca novas demandas exigidas de serviços de cloud, como grande nível de cibersegurança, capacidade de transferência de dados em alta velocidade e integração ágil de aplicativos.

De acordo com o estudo, as empresas estão se tornando cada vez mais dependentes do e-commerce, pagamentos digitais e análise de dados em tempo real. Um dos desafios citados pelos pesquisadores são as transações via PIX, pagamento instantâneo que exige dos sistemas um processamento de vários gigabytes de dados em segundos. O relatório aponta que 793 bancos oferecem o serviço PIX, processando cerca de 122 milhões de transações diárias.

Devido ao alto custo para as empresas terem suas próprias instalações ou criarem suas próprias nuvens que correspondam a essas demandas de supervelocidade, segurança e privacidade de dados, cada vez mais organizações adotam plataformas de hosting gerenciado. “As nuvens privadas em data centers de hosting ou colocation eliminam as preocupações relacionadas à soberania de dados, mantendo a hiperconectividade com a nuvem pública, parceiros, fornecedores e consumidores”, aponta Pedro L. Bicudo Maschio, autor do relatório ISG.

Nesse contexto, a ISG analisou as empresas brasileiras que se sobressaem na oferta do serviço de nuvem privada e híbrida e data centers por meio da Pesquisa ISG Provider Lens Private/Hybrid Cloud e Data Center Brazil 2023. “A demanda por serviços de infraestrutura em nuvem privada é resultado das próprias exigências da transformação digital das empresas, que buscam softwares para gestão de suas operações empresariais eficientes, com alta velocidade de transferência de informações em ambiente que garanta a segurança e privacidade dos dados”, ressalta Patrick Machado, CEO da DataEnv, uma das empresas citadas pela pesquisa. De acordo com o estudo, o posicionamento da DataEnv na categoria Managed Hosting, entre os líderes do mercado, se deve aos resultados demonstrados na eficiência de oferta de cloud privada e suporte completo para sistemas de gestão empresarial (ERP).

Vinte e quatro fornecedores se qualificaram para o quadrante Managed Hosting para 2023, representando um aumento de 26% em relação aos 19 fornecedores avaliados pelo ISG no ano anterior. O relatório afirma que mais empresas estão ingressando nesse mercado, e aquelas focadas em serviços de nuvem privada apresentam crescimento mais consistente do que aquelas focadas em serviços de nuvem pública. Muitos fornecedores de serviços oferecem ambos os serviços, em resposta à prática dos clientes de reavaliar suas estratégias de nuvem para melhorar o controle e o valor entregue.

Segundo Patrick Machado, CEO da DataEnv, para setores, como o varejo online, que dependem diretamente da resposta das informações que vêm dos ERPs com rapidez no envio e processamento de dados, as soluções em nuvem oferecem um ambiente que responde à tecnologia necessária para o crescimento desses negócios. “O relatório ISG reforça a importância de soluções avançadas e seguras para as empresas, impulsionando seus resultados em ambientes virtuais”, afirma o executivo.